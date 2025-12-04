Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red7ak) – SAP und die SRH University haben eine weitreichende Kooperation im Bildungsbereich vereinbart, um gemeinsam die nächste Generation von Fach- und Führungskräften für die digitale Transformation auszubilden. Ziel ist es, dem globalen Fachkräftemangel entgegenzuwirken und jungen Menschen praxisnahe SAP-Kompetenzen zu vermitteln.

SAP ist weltweit in über 180 Ländern aktiv. „Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um dem globalen Fachkräftemangel im SAP-Ökosystem entgegenzuwirken. Gemeinsam mit der SRH University schaffen wir praxisnahe Bildungsformate, die junge Talente optimal auf die Anforderungen der digitalen Wirtschaft vorbereiten und ihnen exzellente Karriereperspektiven eröffnen“, erklärt Andre Bechtold, President SAP Industries & Experiences.

„Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft – und zur Bewältigung der digitalen Transformation. Mit SAP als Partner schaffen wir ein starkes Fundament, um junge Talente gezielt zu fördern und ihnen praxisnahe Kompetenzen für eine global vernetzte Arbeitswelt zu vermitteln“, so Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH.

SAP zählt mehr als 400.000 Unternehmen zu seinen Kunden. 25.000 Partner führen etwa 90 Prozent der SAP-Kundenimplementierungen durch. Mit über 100.000 Mitarbeiter:innen weltweit ist SAP ein zentraler Akteur der digitalen Wirtschaft.

Bereits im Wintersemester 2025/26 sind erste Studiengruppen im Bereich Computer Science an den SRH Campus Heidelberg, Stuttgart und München gestartet. Übertragungen auf weitere Studienrichtungen wie beispielsweise BWL und Supply Chain Management sind in Planung. Die Studierenden erwerben gezielt Fach- und Methodenkompetenzen in Bereichen wie SAP Business Technology Platform, Enterprise Resource Planning und Data Analytics – mit der Möglichkeit, im Rahmen der kostenfreien SAP Learning Hub, student edition relevante Zertifizierungen zu erlangen.

In den kommenden Semestern wird die Integration von SAP-Kompetenzen sukzessive auf einen Teil der über 120 Studiengänge an den SRH Campus in Berlin, Hamburg, Leipzig und weiteren Städten ausgeweitet. Darüber hinaus entwickeln SAP und die SRH University gemeinsam neue Bachelor- und Masterprogramme, die sich eng am Bedarf des SAP-Ökosystems orientieren. Diese richten sich sowohl an deutsche als auch internationale Studierende.

Förderung von Talenten und internationalen Perspektiven

Die Ausbildung soll künftig noch näher an SAP-Standorten stattfinden. So planen SAP und die SRH, beispielsweise die SAP Experience Center in Berlin, München und Walldorf sowie das SAP Learning Center in Walldorf verstärkt in die Lehre einzubeziehen. Darüber hinaus verfolgt die SRH das Ziel, ihre internationale Präsenz auszubauen und einen Standort in Indien zu etablieren. In diesem Zusammenhang wird eine Zusammenarbeit mit SAP in Bangalore geprüft.

„Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für die praxisnahe Hochschulbildung in Deutschland und darüber hinaus“, ergänzt Dr. Thorsten Bagschik, Geschäftsführer der SRH University. „Wir verbinden akademische Exzellenz mit industrieller Relevanz – und schaffen so echte Zukunftsperspektiven.“

SAP

Als weltweit führender Anbieter von Unternehmensanwendungen und Business AI steht SAP (NYSE: SAP) an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Technologie. Seit über 50 Jahren vertrauen Unternehmen auf SAP, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem sie geschäftskritische Abläufe wie Finanzwesen, Beschaffung, Personalwesen, Lieferkette und Kundenerlebnis vereinheitlichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sap.com.

SRH University

Die SRH University ist eine private Hochschule mit bundesweit 18 Standorten, knapp 11.000 Studierenden aus über 140 Ländern und einem Angebot von rund 120 Studiengängen. Sie gehört zum gemeinnützigen Stiftungskonzern SRH, einem der größten Bildungs- und Gesundheitsanbieter Deutschlands.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Hochschulbildung strebt die SRH University an, den Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung zu ermöglichen und Fachkräfte von morgen auszubilden. Die SRH University legt großen Wert auf Offenheit, Vielfalt und zeitgemäße Bildungskonzepte, die Präsenz- und Online-Lehre miteinander kombinieren. Gemeinsam mit der SRH Fernhochschule – The Mobile University und der EBS Universität für Wirtschaft und Recht studieren aktuell über 20.000 Studierende an den Hochschulen der SRH.

SRH | Gemeinsam für Bildung und Gesundheit

Als Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 1,2 Mio. Kunden erwirtschaften wir einen Umsatz von fast 1,5 Mrd. Euro (2024).

Die 1966 gegründete SRH ist heute eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands mit bundesweit rund 80 Standorten. Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.

Quelle: SRH University Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 14:25