Heidelberg – Karrieretag „explore us“ am 8. Mai 2026 in Pfaffengrund

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach den erfolgreichen Karrieretagen in Wieblingen und Rohrbach-Süd geht „explore us #findedeineberufung“ nächstes Jahr in die dritte Runde. Der Karrieretag findet am Freitag, 8. Mai 2026, von 11 bis 18 Uhr im Gewerbegebiet Pfaffengrund statt. Der vom Bündnis für Ausbildung und Arbeit Heidelberg initiierte Tag wird gemeinsam mit den ansässigen Unternehmen veranstaltet. Er ist konzipiert als „Tag der offenen Tür“ und bietet den Unternehmen im Pfaffengrund eine ideale Bühne, sich als attraktive Arbeitgeber für qualifizierte Fachkräfte, motivierte Quereinsteigende sowie potenzielle Auszubildende zu präsentieren. Unternehmen im Pfaffengrund können sich ab sofort bis zum 20. Januar 2026 anmelden. Das Anmeldeformular und weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.arbeit-heidelberg.de/buendnisprojekte/explore-us.

Die teilnehmenden Unternehmen gestalten ihr Programm individuell, zum Beispiel in Form von spannenden Einblicken in den Arbeitsalltag, Rundgängen, Mitmachaktionen oder Gesprächen mit Auszubildenden und Fachkräften. So zeigen sie authentisch, welche Berufsbilder es bei ihnen gibt und warum ihr Unternehmen ein starker Arbeitgeber in Heidelberg ist.

Alle Interessierten haben am Karrieretag die Gelegenheit, Einblicke in Unternehmen zu erhalten, sich mit Auszubildenden und Personalverantwortlichen auszutauschen und die eigenen Fähigkeiten in verschiedenen Berufsfeldern ausprobieren. „explore us“ schafft dadurch wertvolle Begegnungen direkt vor Ort.

Unternehmen können sich für Fragen zu „explore us“ an Larissa Zaminer und Yvonne Stappenbeck vom Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, E-Mail buendnis-arbeit@heidelberg.de, Telefon 06221 58-30055 wenden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 19:09