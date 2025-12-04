Frankfurt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die UEFA hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Ausrichtung der UEFA Women’s EURO 2029 beauftragt. Diese Entscheidung traf das UEFA-Exekutivkomitee in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch, 3. Dezember 2025, in Nyon. Damit findet erstmals seit 2001 wieder eine Frauen-Europameisterschaft in Deutschland statt. Der DFB hatte seine Bewerbung unter dem Titel „WE’29 – Together We Rise“ eingereicht.

Der Entscheidung vorausgegangen waren viele Monate akribischer Planungen. Gemeinsam mit Bundesregierung, Bundesländern, regionalen und lokalen Behörden, Host Cities, Vereinen, Landes- und Regionalverbänden sowie zahlreichen weiteren Stakeholdern wurde entlang der Vorgaben der UEFA ein Konzept für die UEFA Women’s EURO 2029 erarbeitet, das in einem mehr als 2500 Seiten umfassenden Bid Book eingereicht wurde. Dabei stand die Ausrichtung einer Endrunde im Fokus, die höchsten organisatorischen Ansprüchen gerecht wird.

Damit findet die gute Zusammenarbeit mit der UEFA nach der EURO 2024 eine Fortsetzung. In den nächsten rund dreieinhalb Jahren wird es in enger Abstimmung mit dem europäischen Kontinentalverband darum gehen, in Deutschland bestmögliche Bedingungen für alle Besucher*innen zu schaffen – von den teilnehmenden Mannschaften und ihren Delegationen bis hin zu den Fans.

Gleichzeitig zollt der DFB seinen Mitbewerbern Anerkennung und Dank für einen jederzeit fairen, sauberen und respektvollen Wettkampf um die Gastgeberrolle bei der UEFA Women’s EURO 2029.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: „Wir sind stolz und glücklich, die UEFA Women’s EURO 2029 ausrichten zu dürfen. Wir danken der UEFA für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Ausrichtung eines derart wichtigen Turniers ist eine Ehre. Sie ist aber auch mit einer großen Verantwortung verbunden. Nach der wunderbaren UEFA Women’s EURO 2025 in der Schweiz wollen wir neue Maßstäbe setzen. Wir sind absolut überzeugt, dass das Turnier in Deutschland mehr als eine Millionen Fans anziehen und die UEFA erstmals mit einer Frauen-Europameisterschaft einen finanziellen Gewinn erzielen wird. Wir freuen uns darauf, im Sommer 2029 ein großes Fest des Frauenfußballs zu feiern.“

Heike Ullrich, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, sagt: „Wahnsinn! Ein Traum wird wahr. Nach 2001 dürfen wir wieder Gastgeber einer Frauen-EURO in Deutschland sein. Ab heute und bis in den Sommer 2029 hinein werden wir mit aller Energie darauf hinarbeiten, eine EM auszurichten, auf die die UEFA und die gesamte europäische Fußballfamilie stolz sein können. Dabei geht es nicht nur um Management- und Organisationsfragen, sondern vor allem um die positiven Effekte des Turniers auf die Entwicklung des Frauenfußballs in Europa. Die UEFA hat mit ihrer ‚Unstoppable‘-Strategie klare Ziele bis 2030 formuliert, darauf wollen wir mit der UEFA Women’s EURO 2029 einzahlen. Wir wollen vor allem auch den Wissensaustausch rund um dieses Turnier fördern. Denn der Frauenfußball braucht internationales Wachstum und daher auch internationale Zusammenarbeit. Wir sind bereit – lasst es uns gemeinsam angehen.“

Quelle: Deutscher Fußball-Bund e.V. (DFB)

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 14:14