Frankenthal startet digitales Spendenportal: moderner „Wunschbaum“ für das ganze Jahr

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Pünktlich zur Weihnachtszeit und dem Internationalen Tag des Ehrenamts am 5.
Dezember, startet die Stadt Frankenthal unter www.frankenthal.de/spenden ein
neues digitales Spendenportal, das wie ein moderner, ganzjähriger „Wunschbaum“
funktioniert.
Vereine, Initiativen, soziale Einrichtungen sowie Kitas und Schulen
können dort ihre Projekte und konkreten Bedarfe vorstellen. Bürgerinnen und Bürger
sowie Unternehmen haben die Möglichkeit, genau dort zu helfen, wo Unterstützung
benötigt wird – transparent, direkt und unkompliziert.
Gerade in der Adventszeit wächst bei vielen Menschen der Wunsch, Gutes zu tun.
Das Spendenportal bietet dafür eine niedrigschwellige Möglichkeit: Ob ein kleiner
Wunsch, der mit wenigen Euro erfüllt werden kann, die Beteiligung an größeren
Vorhaben oder eine Zeitspende – jede Form der Unterstützung kommt unmittelbar
bei den Projektträgern an.
Die Stadt stellt das Portal bereit; Austausch, Kontaktaufnahme und Abwicklung
erfolgen direkt zwischen Unterstützenden und den jeweiligen Einrichtungen. Auch
über die Weihnachtszeit hinaus bleibt die Anwendung dauerhaft bestehen und soll
sich zu einer zentralen Anlaufstelle für Engagement in Frankenthal entwickeln.
Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont: „Viele Menschen fragen sich besonders
in der Adventszeit, wie sie etwas Gutes tun können. Unser neues Spendenportal gibt
darauf eine einfache Antwort: Es zeigt, wo konkrete Wünsche bestehen, und macht
sichtbar, wie viel wir gemeinsam bewegen können. Wenn viele kleine Beiträge
zusammenkommen, entstehen große Veränderungen – zu Weihnachten und weit
darüber hinaus.“
So funktioniert das Spendenportal:
Projekt einreichen:
Vereine, Organisationen, Initiativen, Kitas und Schulen reichen ihre Projekte über ein
Online-Formular ein – mit kurzer Beschreibung, gewünschter Unterstützung und
Kontaktdaten.
Prüfung und Veröffentlichung:
Nach einer kurzen redaktionellen Prüfung wird das Projekt im Spendenportal
veröffentlicht.
Unterstützung auswählen:
Interessierte können flexibel helfen – etwa durch finanzielle Spenden für kleine oder
größere Wünsche, Sponsoring oder Teilbeträge umfangreicher Projekte oder
Zeitspenden, wenn helfende Hände gebraucht werden.
Direkte Kontaktaufnahme:
Die Abstimmung erfolgt einfach, transparent und ohne Umwege zwischen
Unterstützern und Projektträgern.
Unterstützung, die ankommt
Finanzielle Beiträge werden direkt an die jeweilige Einrichtung überwiesen. Auch
Zeitspenden werden unmittelbar mit dem Projektträger abgestimmt. Fragen zu
Projekten oder Spenden lassen sich auf direktem Weg klären.
Mit dem digitalen Spendenportal setzt die Stadt Frankenthal ein starkes Zeichen für
Gemeinschaft und Unterstützung – nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze
Jahr über.
Das Spendenportal ist online unter www.frankenthal.de/spenden zu finden.
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 21:25