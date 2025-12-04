Frankenthal startet digitales Spendenportal: moderner „Wunschbaum“ für das ganze Jahr



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Pünktlich zur Weihnachtszeit und dem Internationalen Tag des Ehrenamts am 5.

Dezember, startet die Stadt Frankenthal unter www.frankenthal.de/spenden ein

neues digitales Spendenportal, das wie ein moderner, ganzjähriger „Wunschbaum“

funktioniert.

Vereine, Initiativen, soziale Einrichtungen sowie Kitas und Schulen

können dort ihre Projekte und konkreten Bedarfe vorstellen. Bürgerinnen und Bürger

sowie Unternehmen haben die Möglichkeit, genau dort zu helfen, wo Unterstützung

benötigt wird – transparent, direkt und unkompliziert.

Gerade in der Adventszeit wächst bei vielen Menschen der Wunsch, Gutes zu tun.

Das Spendenportal bietet dafür eine niedrigschwellige Möglichkeit: Ob ein kleiner

Wunsch, der mit wenigen Euro erfüllt werden kann, die Beteiligung an größeren

Vorhaben oder eine Zeitspende – jede Form der Unterstützung kommt unmittelbar

bei den Projektträgern an.

Die Stadt stellt das Portal bereit; Austausch, Kontaktaufnahme und Abwicklung

erfolgen direkt zwischen Unterstützenden und den jeweiligen Einrichtungen. Auch

über die Weihnachtszeit hinaus bleibt die Anwendung dauerhaft bestehen und soll

sich zu einer zentralen Anlaufstelle für Engagement in Frankenthal entwickeln.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont: „Viele Menschen fragen sich besonders

in der Adventszeit, wie sie etwas Gutes tun können. Unser neues Spendenportal gibt

darauf eine einfache Antwort: Es zeigt, wo konkrete Wünsche bestehen, und macht

sichtbar, wie viel wir gemeinsam bewegen können. Wenn viele kleine Beiträge

zusammenkommen, entstehen große Veränderungen – zu Weihnachten und weit

darüber hinaus.“

So funktioniert das Spendenportal:

 Projekt einreichen:

Vereine, Organisationen, Initiativen, Kitas und Schulen reichen ihre Projekte über ein

Online-Formular ein – mit kurzer Beschreibung, gewünschter Unterstützung und

Kontaktdaten.

 Prüfung und Veröffentlichung:

Nach einer kurzen redaktionellen Prüfung wird das Projekt im Spendenportal

veröffentlicht.

 Unterstützung auswählen:

Interessierte können flexibel helfen – etwa durch finanzielle Spenden für kleine oder

größere Wünsche, Sponsoring oder Teilbeträge umfangreicher Projekte oder

Zeitspenden, wenn helfende Hände gebraucht werden.

 Direkte Kontaktaufnahme:

Die Abstimmung erfolgt einfach, transparent und ohne Umwege zwischen

Unterstützern und Projektträgern.

Unterstützung, die ankommt

Finanzielle Beiträge werden direkt an die jeweilige Einrichtung überwiesen. Auch

Zeitspenden werden unmittelbar mit dem Projektträger abgestimmt. Fragen zu

Projekten oder Spenden lassen sich auf direktem Weg klären.

Mit dem digitalen Spendenportal setzt die Stadt Frankenthal ein starkes Zeichen für

Gemeinschaft und Unterstützung – nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze

Jahr über.

Das Spendenportal ist online unter www.frankenthal.de/spenden zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 21:25