Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Modernisierungsarbeiten an den Sirenen in Studernheim sowie am Carl-Bosch-Ring sind abgeschlossen. Um die volle Einsatzbereitschaft sicherzustellen, werden beide Anlagen am Montag, 8. Dezember, zwischen 13.15 Uhr und 15 Uhr getestet.

Bei der Auslösung handelt es sich ausschließlich um eine Funktionsprobe. Es werden weder Warn-Apps noch Cell-Broadcasts aktiviert. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Mit dieser Maßnahme stellt die Stadt Frankenthal sicher, dass die Warnsysteme im Ernstfall zuverlässig funktionieren.

Weitere Informationen zum richtigen Verhalten im Notfall sowie zu empfohlenen Vorkehrungen sind auch unter www.frankenthal.de/notfall zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 13:58