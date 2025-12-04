Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 13. Dezember findet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr auf dem EWF-Betriebsgelände, Ackerstraße 24, die letzte Schafstoffsammlung statt.

Am Freitag, 12. Dezember, bleibt das Wertstoffcenter aufgrund einer betrieblichen Veranstaltung geschlossen. Ebenso ist an diesem Tag das Bürgerbüro des EWF nur von 8 bis 11 Uhr besetzt. Am Samstag, den 13. Dezember 2025 ist das Wertstoffcenter wieder regulär von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 13:16