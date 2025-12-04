Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – von Mittwoch, 24. Dezember bis Sonntag, 4. Januar 2026, geht die Stadtverwaltung in die Weihnachtspause. Für telefonische Auskünfte kann am 29. und 30. Dezember und am 2. Januar von 8 bis 18 Uhr die Behördenrufnummer 115 kontaktiert werden. Montag, 5. Januar, gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten, abrufbar unter www.frankenthal.de/offen. Einige Bereiche und Einrichtungen sind auch zwischen den Jahren besetzt.
Quelle: Stadt Frankenthal
Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 13:28