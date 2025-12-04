  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

04.12.2025, 11:40 Uhr

Dannstadt-Schauernheim – Geldbörse aus Handtasche gestohlen – Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am 19.11.25 (Mittwoch) gegen 19:30 Uhr war eine 60-jährige im Aldi in Dannstadt einkaufen. Im Kassenbereich bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche war. Der Sachverhalt wurde der Polizei erst am 03.12.25 gemeldet, nachdem die 60-jährige am 01.12.25 einen neuen Personalausweis bei der Gemeinde beantragte. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Hinweise auf den möglichen Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2025, 11:40

