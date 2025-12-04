  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Bad Dürkheim – Einbruch in Werkstatt

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von 02.12.2025 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Firma in der Gustav-Kirchhoff-Straße in Bad Dürkheim. An zwei Türen der Werkstatt stellten die Polizeibeamten frische Aufbruchspuren fest. Ob die bislang unbekannten Täter die Werkstatt betreten haben, ist derzeit unklar. Nach erster Einschätzung wurde nichts entwendet. Auf der Rückseite des Gebäudes konnten mögliche Schuhspuren gesichert werden. Vorhandene Videoaufzeichnungen wurden gesichtet, gesichert und sind Teil der aktuellen Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

4. Dezember 2025

      Rülzheim – Unfall zwischen PKW und Fußgänger

    • Rülzheim – Unfall zwischen PKW und Fußgänger
      Rülzheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 03.12.2025 ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Rheinzaberner Straße in Rülzheim ein Verkehrsunfall zwischen einer 54-jährigen Autofahrerin und einem 78-jährigen Fußgänger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Fußgänger die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von der Autofahrerin erfasst. Durch die Kollision wurde er schwer verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung ... Mehr lesen»

      • Rhein-Neckar-Kreis – Vermisstensuche erfolgreich beendet: Polizeihubschrauber im Einsatz

    • Rhein-Neckar-Kreis – Vermisstensuche erfolgreich beendet: Polizeihubschrauber im Einsatz
      Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis. Wie bereits berichtet, war die Polizei am Mittwoch mit mehreren Streifen sowie einem Polizeihubschrauber auf der Suche nach einer vermissten Person. Am späten Nachmittag konnte die Fahndung glücklicherweise beendet werden: Gegen 16:40 Uhr wurde die gesuchte Person von einem Angehörigen im Bereich Neulußheim wohlbehalten aufgefunden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Damit konnten die umfangreichen ... Mehr lesen»

      • Eschelbronn – Unfall beim Überbrücken eines Autos

    • Eschelbronn – Unfall beim Überbrücken eines Autos
      Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch wurde ein 69-Jähriger beim Überbrücken seines Autos eingeklemmt und schwer verletzt. Gegen 08:30 Uhr half ein 32-jähriger Mann in der Bahnhofstraße einem 69-Jährigen beim Starten seines Autos der Marke Opel. Während des Überbrückungsvorgangs rollte der Opel aus bislang unbekannter Ursache nach vorne. Hierbei wurde der 69-jährige Mann, welcher sich zu diesem ... Mehr lesen»

      • Hochstadt – Intensive Schwerlastverkehrskontrolle auf der B272 – Polizei erhöht Druck zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

    • Hochstadt – Intensive Schwerlastverkehrskontrolle auf der B272 – Polizei erhöht Druck zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
      Hochstadt/Landkreis Südiche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Verkehrssicherheitsarbeit ist ein integraler Bestandteil der inneren Sicherheit und zählt – neben der Kriminalitätsbekämpfung und der Einsatzbewältigung – zu den Kernaufgaben der Polizei. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs. Um die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu stärken, führte die Polizei am Mittwoch, 03.12.2025, ... Mehr lesen»

      • Grünstadt – Polizeieinsatz auf der A6: Bagger fährt versehentlich auf die Autobahn

    • Grünstadt – Polizeieinsatz auf der A6: Bagger fährt versehentlich auf die Autobahn
      Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Für die Autobahnpolizei Ruchheim ergab sich am Dienstag ein eher ungewöhnliches Bild: Mehrere Autofahrer meldeten einen großen Bagger, der auf der A6 in Richtung Kaiserslautern unterwegs war. Besonders brisant war die Lage, da der Abschnitt am sogenannten „Neuleininger Stich“ keinen Standstreifen besitzt und als unübersichtlich gilt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Beamten ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

    • Ludwigshafen – Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Mittwochabend (03.12.2025) kam es an der Kreuzung Mundenheimer Straße / Wittelsbachstraße im Stadtteil Süd zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen prallte ein Auto mit einem Fußgänger zusammen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Zur detaillierten Rekonstruktion ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter unterwegs

    • Heidelberg – Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter unterwegs
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aktuell geben sich Personen als Mitarbeitende der Stadtwerke Heidelberg aus, um sich Zutritt zu privaten Haushalten zu verschaffen. Das meldete eine aufmerksame Bürgerin aus Heidelberg-Bergheim. Die Personen waren in Zivil gekleidet, einer von ihnen trug einen gefälschten Mitarbeiterausweis um den Hals. Die Stadtwerke Heidelberg verzichten bewusst auf Haustür- und Telefongeschäfte. ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ insziniert von Holger Schulze

    • Heidelberg – „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ insziniert von Holger Schulze
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 13. Dezember 2025, um 19:30 Uhr, feiert das Theater und Orchester Heidelberg die Premiere der Inszenierung »Die Katze auf dem heißen Blechdach«. Intendant Holger Schultze bringt den neuzeitlichen Klassiker von Tennessee Williams in den Marguerre-Saal. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote »Die Katze auf dem heißen Blechdach« – eines der berühmtesten ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Online-Kurs über richtiges Heizen mit Holz

    • Heidelberg – Online-Kurs über richtiges Heizen mit Holz
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Deutschland gibt es rund elf Millionen Holzöfen. Nach Berechnungen des Umweltbundesamts sind sie für mehr als 20 Prozent der Feinstaubemissionen durch Menschen verantwortlich. Um die Luftqualität zu verbessern und gleichzeitig die Heizkosten für Bürgerinnen und Bürger zu senken, setzt das Umweltamt der Stadt Heidelberg die Kampagne „Richtig Heizen mit ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Cora Malik vom Karlstorbahnhof zu Gast beim „IdeenLunch“

    • Heidelberg – Cora Malik vom Karlstorbahnhof zu Gast beim „IdeenLunch“
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der letzte „IdeenLunch“ in diesem Jahr findet am Mittwoch, 10. Dezember 2025, im Café Leitstelle im DEZERNAT#16 statt. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt zum beliebten Netzwerktreffen zur gemeinsamen Mittagspause von 12.30 bis 14 Uhr ein. Nach neun Veranstaltungen zu unterschiedlichen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen wird jetzt ... Mehr lesen»

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

