Worms – Veranstaltung im Wormser Theater am 20. Dezember fällt aus

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Die für den 20. Dezember 2025 geplante Aufführung „Marilyn: Lasst mich fliegen wie ein Schmetterling in der Nacht“ im Wormser Theater findet nicht statt. Wie das WORMSER mitteilt, muss die Veranstaltung aus organisatorischen Gründen abgesagt werden.

Bereits erworbene Tickets können zurückgegeben werden. Besucherinnen und Besucher wenden sich dafür an den TicketService im WORMSER, Rathenaustraße 11.

Die Hotline ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr erreichbar – telefonisch unter 06241 2000 450 oder per E-Mail an info@ticketserviceworms.de

Weitere Informationen folgen, sobald neue Details vorliegen.

Quelle: WORMSER.

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 08:29