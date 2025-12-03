Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Johannesberg Schule der Johannes-Diakonie fand erneut eine stimmungsvolle Adventsaktion statt: Studierende der Firma Mosca GmbH aus Waldbrunn besuchten das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum, um gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Weihnachtsplätzchen zu backen. Das gemeinsame Projekt hat mittlerweile Tradition und steht ganz im Zeichen von gelebter Inklusion.

Die langjährige Partnerschaft zwischen der Johannesberg Schule und Mosca basiert auf regelmäßigem sozialen Engagement der Mosca-Auszubildenden und -Studierenden. In diesem Jahr beteiligten sich DHBW-Studierende aus den Bereichen Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Berufsschulstufe an der Backaktion. Mit viel Freude und Einsatz wurden Teige verarbeitet, Plätzchen ausgestochen und gebacken. Anschließend verteilten die Teilnehmenden die fertig gebackenen Leckereien in der Schule sowie in der Seniorentagesstätte der Johannes-Diakonie.

Auch für das Frühjahr ist bereits ein weiteres gemeinsames, handwerkliches Projekt geplant. Die wiederkehrende Aktion zeigt eindrucksvoll, wie soziales Engagement Menschen miteinander verbindet – und wie dabei nicht nur köstliche Plätzchen entstehen, sondern auch wertvolle Begegnungen, neue Perspektiven und schöne Erinnerungen.

Foto: 251203-Plätzchenbackaktion-Mosca.jpg – Studierende der Firma Mosca und Schüler der Johannesberg Schule bei der gemeinsamen Backaktion (Foto: Tanja Bauer)

Der neue Jahresbericht 2024/2025 der Johannes-Diakonie ist ab sofort online abrufbar.

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 18:12