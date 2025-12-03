  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mosbach – Neun Festnahmen bei Großrazzia im Drogenmilieu: Kokain, Amphetamin, Marihuana, Haschisch, Ecstasy, Schusswaffe und Exerzier-Panzerfaustgranate sichergestellt

Mosbach / Neckar-Odenwald-Kreis – Großrazzia gegen mutmaßliche Drogenbande: Neun Festnahmen und umfangreiche Sicherstellungen – Wie Staatsanwaltschaft Mosbach und Polizeipräsidium Heilbronn gemeinsam mitteilen, laufen seit dem Frühjahr 2025 umfangreiche Ermittlungen gegen mehrere Verdächtige aus dem Großraum Buchen. Der Verdacht: gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln. Im Verlauf der monatelangen Ermittlungsmaßnahmen rückte eine mutmaßlich arbeitsteilig organisierte Gruppierung in den Fokus der Behörden.

Am 30. November 2025 erfolgte ein groß angelegter Zugriff: Neun Tatverdächtige im Alter zwischen 23 und 43 Jahren wurden vorläufig festgenommen, gleichzeitig durchsuchten Einsatzkräfte insgesamt neun Objekte in Walldürn, Buchen und Adelsheim-Roigheim. Bei den Beschuldigten handelt es sich um eine Frau und acht Männer unterschiedlicher Staatsangehörigkeiten – darunter deutsche, mazedonische und serbische.

Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Im Zuge der Durchsuchungen stießen die Ermittlerinnen und Ermittler auf eine Vielzahl belastender Gegenstände, darunter:

rund 1,5 Kilogramm Kokain

mehrere hundert Gramm Amphetamin

über zwei Kilogramm Marihuana und Haschisch

10 Ecstasy-Tabletten

Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich (mutmaßliches Dealergeld)

eine scharfe Schusswaffe mit Munition

eine Schreckschusspistole

eine Exerzier-Panzerfaustgranate

Verdacht gegen mehrere Hauptakteure

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll ein 40-jähriger Mann mazedonischer Staatsangehörigkeit gemeinsam mit einem 30-jährigen Landsmann über längere Zeit Betäubungsmittel beschafft und mit Hilfe weiterer Beteiligter gewerbsmäßig im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis vertrieben haben. Ein 24-jähriger deutscher Tatverdächtiger steht im Verdacht, als Lieferant größerer Mengen Kokain und weiterer Drogen fungiert zu haben.

Haftbefehle gegen vier Verdächtige

Sechs der festgenommenen Männer wurden am Abend des Einsatzes in Gewahrsamseinrichtungen gebracht. Vier von ihnen kamen am 1. Dezember 2025 vor den Haftrichter des Amtsgerichts Mosbach. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle – alle vier wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die beiden weiteren Männer sowie drei zusätzliche Tatverdächtige – zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 30 und 32 Jahren – wurden bereits am Vortag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Die Ermittlungen gegen alle Beschuldigten laufen weiter.

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 10:51

