Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Verkehrsänderungen wegen Weihnachtsmarkt: Frobeniusstraße am 6. Dezember gesperrt – Auswirkungen auf rnv-Linie 47

Am Samstag, 6. Dezember 2025, kommt es im Bereich der Frobeniusstraße zu Verkehrsbehinderungen. Aufgrund des Weihnachtsmarkts wird die Straße zwischen 7:30 Uhr und voraussichtlich 22:30 Uhr vollständig gesperrt. Davon betroffen ist auch die Buslinie 47 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv).

Nach Angaben des Verkehrsunternehmens wird die Linie 47 in beide Fahrtrichtungen über die Neumayerstraße umgeleitet. Die Haltestelle Chiemseestraße entfällt während der Sperrung. Als Ersatz wird die Haltestelle Frobeniusstraße in die Wilhelm-Peters-Straße verlegt und dort bedient.

MRN-News informiert, sobald weitere Hinweise oder kurzfristige Änderungen bekannt werden.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 08:19