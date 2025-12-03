Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Polizeipräsidium Mannheim gibt es einen Wechsel in der Kommunikationsführung: Nicolas Schütz hat zum 1. Dezember 2025 die Leitung der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Er folgt auf Sabine Abeln, die die Funktion seit Mai 2024 kommissarisch ausgeübt hatte und der Stabsstelle weiterhin als Abwesenheitsvertreterin erhalten bleibt.

„Ich freue mich sehr darauf, in meiner neuen Funktion die Arbeit des Polizeipräsidiums Mannheim in die Öffentlichkeit zu transportieren“, erklärte Schütz zum Start in seine neue Aufgabe.

Der 34-Jährige ist seit über zehn Jahren beim Polizeipräsidium Mannheim tätig und bekleidete in dieser Zeit verschiedene Führungspositionen bei Polizeirevieren in Mannheim, Heidelberg, Wiesloch sowie beim Landespolizeipräsidium in Stuttgart. Seit dem 1. Oktober 2023 leitete er den Verkehrsdienst Heidelberg, bevor er nun die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit übernahm.

Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer begrüßt die Personalentscheidung ausdrücklich:

„Ich freue mich sehr, dass Polizeirat Nicolas Schütz die Leitung der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Der kommissarischen Leiterin, EPHKin Sabine Abeln, die die Stabsstelle in herausfordernden Zeiten äußerst professionell geführt hat, gilt mein besonderer Dank. Beide werden künftig gemeinsam für Kontinuität in der Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums sorgen.“

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 15:33