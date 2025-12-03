Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, 1. Dezember 2025, kam es in Ludwigshafen zu zwei Geldbörsendiebstählen. Gegen 17 Uhr wurde auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Platz der Geldbeutel einer 34-jährigen Frau entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte die pinkfarbene Geldbörse der Marke Bench, in der sich rund 450 Euro Bargeld befanden, aus der Tasche der Geschädigten gefallen sein und anschließend von Unbekannten mitgenommen worden sein.

Bereits zuvor, gegen 13 Uhr, wurde in einem Supermarkt in der Kaiser-Wilhelm-Straße der Geldbeutel eines 50-jährigen Mannes gestohlen. Eine bislang unbekannte Frau soll unmittelbar nach dem Bezahlvorgang an der Kasse zugegriffen und die Börse entwendet haben.

Zeugen gesucht

Wer Hinweise zu den Taten geben kann oder verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden:

0621 963-24150

piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Die Polizei weist darauf hin, dass es auf Weihnachtsmärkten und in unübersichtlichen Situationen an Supermarktkassen immer wieder zu Taschendiebstählen kommt. Besucherinnen und Besucher sollten daher ihre Wertsachen besonders im Blick behalten.

Quelle: Polizei

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 16:36