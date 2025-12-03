Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ehrenamtsbörse VEhRA nutzt den 5. Dezember, den internationalen Tag des Ehrenamts, um allen Menschen in Ludwigshafen zu danken, die sich freiwillig für das Gemeinwohl engagieren. „Anerkennung und Wertschätzung sind entscheidend, um das vielfältige ehrenamtliche Engagement lebendig zu halten“, betont VEhRA-Vorsitzender Jürgen Hundemer.

Ein Ehrenamt bedeutet offiziell die Übernahme eines öffentlichen oder gesellschaftlichen Auftrags im Interesse der Gemeinschaft – meist ohne reguläres Einkommen, in einzelnen Fällen jedoch mit der Möglichkeit einer Aufwandsentschädigung. Im Kern steht der Begriff jedoch für freiwillige und unentgeltliche Tätigkeiten, die dem Gemeinwohl dienen: ob in Vereinen, bei der Feuerwehr, in der Nachbarschaftshilfe oder in vielen weiteren Bereichen des sozialen Lebens. Ehrenamtliches Engagement eröffnet persönliche Entwicklungschancen, stärkt soziale Kontakte und ermöglicht, das gesellschaftliche Miteinander in Ludwigshafen aktiv mitzugestalten.

Das Spektrum ehrenamtlicher Aufgaben ist breit: von der Unterstützung sozial benachteiligter Menschen über Tätigkeiten im Sport oder im Umweltbereich bis hin zu unterschiedlichsten Hilfsangeboten. Immer steht im Mittelpunkt, anderen zu helfen und einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, so Hundemer weiter.

Wer ein Ehrenamt sucht oder seine Hilfe anbieten möchte, kann sich an die zentrale Vermittlungsstelle bei der Ehrenamtsbörse VEhRA wenden. Mehr als 25.000 Menschen engagieren sich in Ludwigshafen – viele von ihnen sogar in mehreren Vereinen und Organisationen gleichzeitig. Ihr Einsatz stärkt den Zusammenhalt und ist für das Gemeinwohl der Stadt von unschätzbarem Wert. Ihnen allen gilt der Dank von VEhRA.

Warum engagieren sich so viele Menschen ehrenamtlich?

Zu den wichtigsten Gründen zählen die persönliche Weiterentwicklung, das Erlernen neuer Fähigkeiten und ein gestärktes Selbstbewusstsein. Hinzu kommen soziale Kontakte, die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen, sowie die Chance, sich für Herzensanliegen einzusetzen und die Gesellschaft in Ludwigshafen aktiv mitzugestalten. Auch beruflich kann ein Ehrenamt Vorteile bringen, denn es zeigt Verantwortungsbewusstsein und soziale Kompetenz.

In Ludwigshafen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich einzubringen. Viele Vereine und Einrichtungen suchen freiwillige Unterstützerinnen und Unterstützer. Auch die Stadt Ludwigshafen bietet verschiedene Projekte an, etwa Baum-Patenschaften. Wer sich orientieren möchte, kann auf der digitalen Plattform von VEhRA recherchieren oder nach Terminvereinbarung eine persönliche Beratung in der Geschäftsstelle am Ludwigsplatz 10 nutzen.

Sie interessieren sich für ein Ehrenamt?

➡️ https://vehra-lu.de

Sie suchen selbst ehrenamtliche Helferinnen und Helfer?

➡️ https://www.vehra-lu.de/vereinsliste.html

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 08:39