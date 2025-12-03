  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Krankenwagen nachts
03.12.2025, 17:51 Uhr

Ludwigshafen – Schwerer Unfall auf der Rheinallee: Auto überschlägt sich

Krankenwagen nachtsLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstagabend, 2. Dezember 2025, kam es gegen 21:30 Uhr auf der Rheinallee in Fahrtrichtung Yorckstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein 24-jähriger und ein 56-jähriger Autofahrer.

Beide Fahrzeuge waren nebeneinander unterwegs, als der 24-Jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte und dabei den herannahenden Verkehr übersah. In der Folge prallte er gegen das Auto des 56-Jährigen – dessen Fahrzeug drehte sich und überschlug sich anschließend.

Der 56-jährige Fahrer wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 17:51

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • VIDEO: VERLEIHUNG RHEINNECKAR HELDENAWARDS 2025

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – Online-Kurs über richtiges Heizen mit Holz

    • Heidelberg – Online-Kurs über richtiges Heizen mit Holz
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Deutschland gibt es rund elf Millionen Holzöfen. Nach Berechnungen des Umweltbundesamts sind sie für mehr als 20 Prozent der Feinstaubemissionen durch Menschen verantwortlich. Um die Luftqualität zu verbessern und gleichzeitig die Heizkosten für Bürgerinnen und Bürger zu senken, setzt das Umweltamt der Stadt Heidelberg die Kampagne „Richtig Heizen mit ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Cora Malik vom Karlstorbahnhof zu Gast beim „IdeenLunch“

    • Heidelberg – Cora Malik vom Karlstorbahnhof zu Gast beim „IdeenLunch“
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der letzte „IdeenLunch“ in diesem Jahr findet am Mittwoch, 10. Dezember 2025, im Café Leitstelle im DEZERNAT#16 statt. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt zum beliebten Netzwerktreffen zur gemeinsamen Mittagspause von 12.30 bis 14 Uhr ein. Nach neun Veranstaltungen zu unterschiedlichen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen wird jetzt ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Projekt „Mittendinnenstadt“: Seitengassen erstrahlen

    • Heidelberg – Projekt „Mittendinnenstadt“: Seitengassen erstrahlen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Dank des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und des Projektes Mittendrinnenstadt der Stadt Heidelberg erstrahlen seit dieser Woche fünf weitere Heidelberger Seitengassen – Kettengasse, Steingasse, Fahrtgasse, Haspelgasse und St. Anna-Gasse – in diesem Winter in neuem Glanz. Die frisch gefertigten LED-Schriftzüge mit den jeweiligen Gassennamen ergänzen die bestehende Weihnachtsbeleuchtung und ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Kleingemünder Straße: Aufwertungsarbeiten in Vorbereitung

    • Heidelberg – Kleingemünder Straße: Aufwertungsarbeiten in Vorbereitung
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg führt im Stadtteilzentrum Ziegelhausen in der Kleingemünder Straße voraussichtlich ab Montag, 12. Januar, bis Ende März 2026 Arbeiten zur Verbesserung der verkehrlichen Situation und der Gestaltung des Straßenraums durch. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, die verkehrsberuhigte Zone zu stärken und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Grundlage ... Mehr lesen»

      • Mosbach – Plätzchenbacken verbindet: Mosca-Studierende unterstützen inklusive Adventsaktion an der Johannesberg Schule

    • Mosbach – Plätzchenbacken verbindet: Mosca-Studierende unterstützen inklusive Adventsaktion an der Johannesberg Schule
      Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Johannesberg Schule der Johannes-Diakonie fand erneut eine stimmungsvolle Adventsaktion statt: Studierende der Firma Mosca GmbH aus Waldbrunn besuchten das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum, um gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Weihnachtsplätzchen zu backen. Das gemeinsame Projekt hat mittlerweile Tradition und steht ganz im Zeichen von gelebter Inklusion. INSERAT ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Städtische Musikschule lädt zu drei Adventskonzerten ein

    • Frankenthal – Städtische Musikschule lädt zu drei Adventskonzerten ein
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit drei festlichen Konzerten begleitet die Städtische Musikschule Frankenthal die Vorweihnachtszeit. An drei verschiedenen Terminen präsentieren Ensembles, Orchester und Chöre ein vielfältiges Adventsprogramm. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Samstag, 6. Dezember – Frankenthaler Stadtstreicher in der Kirche des Nazareners Das erste Konzert findet am Samstag, 6. Dezember, um 17 Uhr in der ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Polizeihubschrauber im Einsatz: Suche nach vermisstem 76-Jährigen im Hockenheimer Rheinbogen

    • Hockenheim – Polizeihubschrauber im Einsatz: Suche nach vermisstem 76-Jährigen im Hockenheimer Rheinbogen
      Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – In Hockenheim läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Im Feldgebiet des sogenannten Hockenheimer Rheinbogens suchen Einsatzkräfte nach einem 76-jährigen Mann, der möglicherweise in eine hilflose Lage geraten sein könnte. Zur Unterstützung ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Vermisste war zuletzt mit einer schwarzen Jacke und ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Vorsicht Geldbörsendiebstähle auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt

    • Ludwigshafen – Vorsicht Geldbörsendiebstähle auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, 1. Dezember 2025, kam es in Ludwigshafen zu zwei Geldbörsendiebstählen. Gegen 17 Uhr wurde auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Platz der Geldbeutel einer 34-jährigen Frau entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte die pinkfarbene Geldbörse der Marke Bench, in der sich rund 450 Euro Bargeld befanden, aus der Tasche der ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Betrüger geben sich als Mitarbeitende der Stadtwerke Heidelberg aus

    • Heidelberg – Betrüger geben sich als Mitarbeitende der Stadtwerke Heidelberg aus
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In Heidelberg-Bergheim sind derzeit Personen unterwegs, die sich fälschlicherweise als Mitarbeitende der Stadtwerke Heidelberg ausgeben, um Zugang zu Wohnungen zu erhalten. Eine aufmerksame Anwohnerin meldete den Vorfall. Die betreffenden Personen waren in Zivil unterwegs, einer trug einen offensichtlich gefälschten Mitarbeiterausweis. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Stadtwerke Heidelberg weisen darauf hin, dass ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Nicolas Schütz übernimmt Leitung der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Mannheim

    • Mannheim – Nicolas Schütz übernimmt Leitung der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Mannheim
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Polizeipräsidium Mannheim gibt es einen Wechsel in der Kommunikationsführung: Nicolas Schütz hat zum 1. Dezember 2025 die Leitung der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Er folgt auf Sabine Abeln, die die Funktion seit Mai 2024 kommissarisch ausgeübt hatte und der Stabsstelle weiterhin als Abwesenheitsvertreterin erhalten bleibt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Ich freue ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com