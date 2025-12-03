Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstagabend, 2. Dezember 2025, kam es gegen 21:30 Uhr auf der Rheinallee in Fahrtrichtung Yorckstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein 24-jähriger und ein 56-jähriger Autofahrer.

Beide Fahrzeuge waren nebeneinander unterwegs, als der 24-Jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte und dabei den herannahenden Verkehr übersah. In der Folge prallte er gegen das Auto des 56-Jährigen – dessen Fahrzeug drehte sich und überschlug sich anschließend.

Der 56-jährige Fahrer wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 17:51