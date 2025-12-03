Ludwigshafen – Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Mittwochabend (03.12.2025) kam es an der Kreuzung Mundenheimer Straße / Wittelsbachstraße im Stadtteil Süd zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen prallte ein Auto mit einem Fußgänger zusammen.

Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Zur detaillierten Rekonstruktion des Unfallablaufs wurde ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal führt die weiteren Ermittlungen.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Rheinpfalz entgegen.

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 23:05