Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – In Hockenheim läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Im Feldgebiet des sogenannten Hockenheimer Rheinbogens suchen Einsatzkräfte nach einem 76-jährigen Mann, der möglicherweise in eine hilflose Lage geraten sein könnte. Zur Unterstützung ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der Vermisste war zuletzt mit einer schwarzen Jacke und einer beigen Hose bekleidet. Die Polizei setzt die Suche fort und kündigt weitere Informationen an, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 17:25