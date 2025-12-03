Heidelberg – Projekt „Mittendinnenstadt“: Seitengassen erstrahlen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Dank des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und des Projektes Mittendrinnenstadt der Stadt Heidelberg erstrahlen seit dieser Woche fünf weitere Heidelberger Seitengassen – Kettengasse, Steingasse, Fahrtgasse, Haspelgasse und St. Anna-Gasse – in diesem Winter in neuem Glanz. Die frisch gefertigten LED-Schriftzüge mit den jeweiligen Gassennamen ergänzen die bestehende Weihnachtsbeleuchtung und lassen die kleinen Straßen heller und einladender wirken. Die Schriftzüge in der Heugasse und in der Ziegelgasse werden im nächsten Jahr hinzukommen. Da die Schriftzüge auch nach der Weihnachtszeit weiterleuchten können, bleiben die Gassen während der gesamten Wintermonate ein strahlender Blickfang.

Mit der neuen Beleuchtung rücken die vielen inhabergeführten Geschäfte in den Seitengassen stärker ins Bewusstsein. Die freundliche, warme Ausleuchtung schafft eine angenehmere Atmosphäre, lädt zum Bummeln ein und trägt dazu bei, die Aufenthaltsqualität in der Altstadt spürbar zu erhöhen. Das Projekt wurde initiiert vom Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft und mit Unterstützung der Stadtwerke Heidelberg sowie der Mitwirkung der Eigentümerinnen und Eigentümer der angrenzenden Gebäude umgesetzt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 21:25