Heidelberg – Online-Kurs über richtiges Heizen mit Holz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Deutschland gibt es rund elf Millionen Holzöfen. Nach Berechnungen des Umweltbundesamts sind sie für mehr als 20 Prozent der Feinstaubemissionen durch Menschen verantwortlich. Um die Luftqualität zu verbessern und gleichzeitig die Heizkosten für Bürgerinnen und Bürger zu senken, setzt das Umweltamt der Stadt Heidelberg die Kampagne „Richtig Heizen mit Holz“ auch in diesem Jahr fort.

Aktuelle Studien gehen davon aus, dass durch fachgerechte Bedienung von Holzöfen die Feinstaubbelastung um die Hälfte, der CO2-Ausstoß um bis zu 35 Prozent und die Menge organischer Schadstoffe um bis zu 50 Prozent gesenkt werden können.

Gratis Online-Kurs zum richtigen Heizen mit Holz

Deshalb bietet die Stadt Heidelberg in Kooperation mit der E-Learning-Plattform ofenakademie.de Besitzerinnen und Besitzern von Holzöfen seit Dezember 2024 eine kostenlose Teilnahme am „Ofenführerschein“ an. Im rund 90-minütigen Online-Kurs lernen Besitzerinnen und Besitzer von Holzöfen, ihre Feuerstätten effizient und umweltfreundlich zu betreiben.

Der „Ofenführerschein“ vermittelt praxisnahes Wissen über das richtige Heizen und zeigt, wie sich bis zu 35 Prozent Brennholz sparen, Emissionen reduzieren und der Reinigungsaufwand verringern lassen. Das Online-Angebot richtet sich sowohl an Einsteigerinnen und Einsteiger als auch an erfahrene Ofenbesitzerinnen und -besitzer.

Jetzt wieder kostenfrei für Ofenführerschein registrieren

Die Stadt Heidelberg stellt auch in diesem Jahr wieder für Heidelberger Bürgerinnen und Bürger kostenfreie Gutscheine für eine Registrierung zum Online-Kurs „Ofenführerschein“ zur Verfügung. Der Kurs kann jederzeit begonnen und pausiert werden. Nach erfolgreich bestandenem Abschlusstest erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein persönliches Umweltzertifikat. Den Zugangscode zum kostenlosen „Ofenführerschein“ gibt es online unter www.ofenakademie.de/stadt-heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 21:51