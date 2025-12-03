Heidelberg – Cora Malik vom Karlstorbahnhof zu Gast beim „IdeenLunch“



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der letzte „IdeenLunch“ in diesem Jahr findet am Mittwoch, 10. Dezember 2025, im Café Leitstelle im DEZERNAT#16 statt. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg lädt zum beliebten Netzwerktreffen zur gemeinsamen Mittagspause von 12.30 bis 14 Uhr ein. Nach neun Veranstaltungen zu unterschiedlichen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen wird jetzt das Ziel Nummer 17 in den Mittelpunkt gerückt: „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“.

Partnerschaften zwischen Kulturinstitutionen, Initiativen, Stadtgesellschaft und Wirtschaft sind ein zentraler Baustein nachhaltiger Kulturentwicklung. Wie fruchtbar solche Kooperationen sein können, zeigt der Input von Cora Malik, seit 2020 Geschäftsführerin des Kulturhauses Karlstorbahnhof. Sie gibt Einblicke, welche Partnerschaften das Haus seit seiner Neuausrichtung eingegangen ist, welche strategischen und spontanen Kooperationen dabei entstehen und welchen Herausforderungen das neuformierte Bündnis „Kultur ist mehr“ aufgrund der aktuellen Haushaltslage begegnet.

Das monatliche Branchentreffen „IdeenLunch“ bringt Kreativschaffende, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Interessierte zusammen – zum Netzwerken, Austauschen und gemeinsamen Weiterdenken. Wie immer gibt es ein vegetarisches und veganes Mittagessen zum Selbstkostenpreis sowie viel Raum für Gespräche in lockerer Atmosphäre. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, spontan Interessierte sind herzlich willkommen.

Das Branchentreffen „IdeenLunch" der Kultur- und Kreativschaffenden ist ein monatlich stattfindendes Informations- und Vernetzungsangebot der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg. Diese orientieren sich an aktuellen Themen im Kontext der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Ziel des monatlichen Netzwerktreffens ist das branchenübergreifende Kennenlernen und Austauschen zwischen Akteuren, Unternehmen und Einrichtungen sowie die Erhöhung der Sichtbarkeit der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft in der Öffentlichkeit.

