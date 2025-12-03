Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In Heidelberg-Bergheim sind derzeit Personen unterwegs, die sich fälschlicherweise als Mitarbeitende der Stadtwerke Heidelberg ausgeben, um Zugang zu Wohnungen zu erhalten. Eine aufmerksame Anwohnerin meldete den Vorfall. Die betreffenden Personen waren in Zivil unterwegs, einer trug einen offensichtlich gefälschten Mitarbeiterausweis.

Die Stadtwerke Heidelberg weisen darauf hin, dass sie keine Haustür- oder Telefongeschäfte durchführen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ebenso wie beauftragte Dienstleister – kommen ausschließlich im Rahmen klar definierter Aufgaben wie Zählerablesungen, Montagetätigkeiten oder Baustelleneinsätzen zu den Kundinnen und Kunden. An der Haustür fragen sie nie nach Kontodaten oder Abrechnungen und können sich jederzeit eindeutig ausweisen.

Wer Zweifel hat, ob eine Person tatsächlich im Auftrag der Stadtwerke handelt, kann sich schnell und unkompliziert im Kundenzentrum unter 0800 513 513 2 oder über die Telefonzentrale unter 06221 513-0 informieren. Dort lässt sich sofort prüfen, ob ein offizieller Besuch vorliegt.

Die Stadtwerke bitten darum, verdächtige Beobachtungen sowohl dem Unternehmen als auch der Polizei unter 110 zu melden.

Weitere Hinweise zum Schutz vor unseriösen Haustürgeschäften finden sich unter:

➡️ www.swhd.de/verbraucherschutz

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 16:28