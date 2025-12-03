Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Für die Autobahnpolizei Ruchheim ergab sich am Dienstag ein eher ungewöhnliches Bild: Mehrere Autofahrer meldeten einen großen Bagger, der auf der A6 in Richtung Kaiserslautern unterwegs war. Besonders brisant war die Lage, da der Abschnitt am sogenannten „Neuleininger Stich“ keinen Standstreifen besitzt und als unübersichtlich gilt.

Die Beamten konnten das Baufahrzeug schließlich in einer Nothaltebucht bei Neuleiningen stoppen und kontrollieren. Der 47-jährige Fahrer, ein Bauunternehmer aus dem Raum Alzey, erklärte, er habe sich in Grünstadt verfahren und sei versehentlich auf die Autobahn geraten. Als ihm der Irrtum bewusst wurde, schätzte er das Wenden oder Anhalten auf der Strecke als zu riskant ein und fuhr deshalb weiter.

Anzeichen auf Alkohol- oder Drogeneinfluss ergaben sich laut Polizei nicht. Allerdings besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis für das Führen dieses Baggers. Zudem ist die Nutzung von Autobahnen mit solchen Fahrzeugen aufgrund ihrer niedrigen Höchstgeschwindigkeit nach § 18 StVO grundsätzlich unzulässig.

Gegen den 47-Jährigen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Bagger wurde anschließend mit einem Tieflader von der Autobahn entfernt.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 23:22