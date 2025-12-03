Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit drei festlichen Konzerten begleitet die Städtische Musikschule Frankenthal die Vorweihnachtszeit. An drei verschiedenen Terminen präsentieren Ensembles, Orchester und Chöre ein vielfältiges Adventsprogramm.

Samstag, 6. Dezember – Frankenthaler Stadtstreicher in der Kirche des Nazareners

Das erste Konzert findet am Samstag, 6. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche des Nazareners, Siemensstraße 2b, statt. Gastgeber ist die Adventgemeinde Frankenthal. Unter der Leitung von Cami Hotea-Schulz spielen die Frankenthaler Stadtstreicher ein festliches Programm – darunter Albinonis Konzert für zwei Oboen, das Trompetenkonzert von Neruda sowie klassische Weihnachtsstücke wie „Carol of the Bells“ und „All is calm“. Der Popchor unter der Leitung von Matthias Frefat sorgt mit besinnlichen Beiträgen für musikalische Abwechslung.

Im Anschluss sind alle Besucher eingeladen, bei Plätzchen und Punsch gemeinsam ins Gespräch zu kommen und die vorweihnachtliche Atmosphäre zu genießen.

Samstag, 12. Dezember – Adventskonzert der Blechbläser in der Versöhnungskirche

Am Samstag, 12. Dezember, um 19 Uhr präsentieren die Blechbläser der Musikschule ihr Können in der Versöhnungskirche. Es spielen das Jugendblasorchester unter Leitung von Joseph Mumm sowie die Frankenthaler Stadtkapelle unter der musikalischen Führung von Björn Bein. Neben klassischen Advents- und Weihnachtsliedern stehen auch internationale Werke auf dem Programm.

Mittwoch, 17. Dezember – Ensembleabend im Konzertsaal der Musikschule

Das dritte Konzert findet am Mittwoch, 17. Dezember, um 19 Uhr im Konzertsaal der Städtischen Musikschule statt. Schülerinnen und Schüler präsentieren dort in kleinen Ensemblebesetzungen stimmungsvolle Adventsmusik, die bewusst über das übliche Repertoire der Weihnachtsmärkte hinausgeht. Zu hören sind zahlreiche Instrumentengruppen – vom Klavier über Holzbläser bis hin zu Streich- und Blechblasinstrumenten.

Eintritt frei

Der Besuch aller drei Veranstaltungen ist kostenfrei. Weitere Details gibt es online unter:

➡️ www.frankenthal.de/musikschule

Zuletzt aktualisiert am 3. Dezember 2025, 17:38