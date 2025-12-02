Worms – Polizei ehrt Zivilcourage: Acht Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Polizeidirektion Worms hat heute acht Bürgerinnen und Bürger für besondere Zivilcourage ausgezeichnet.

In drei unterschiedlichen Ereignissen hatten sie in hochkritischen Situationen nicht weggesehen, sondern entschlossen gehandelt. Die Ehrung fand in den Räumen der Polizeidirektion Worms statt und wurde von Polizeirat Nils Hammer, Leiter der Kriminalinspektion Worms, vorgenommen. Neben den Ausgezeichneten nahmen auch Angehörige sowie Vertreter der Presse an der Veranstaltung teil.

In seinem Grußwort betonte Hammer, Zivilcourage sei keine Selbstverständlichkeit. Sie beginne in dem Moment, in dem man nicht mehr Zuschauer bleibe, sondern Verantwortung übernehme – auch dann, wenn die Situation unübersichtlich oder belastend sei. Freiheit und Sicherheit lebten nicht allein von Gesetzen und staatlichen Institutionen, sondern von Menschen, die hinschauten und handelten, wenn andere in Not gerieten.

Die Auszeichnung bezieht sich auf drei Einsätze in der Region: Auf der L 408 bei Biebelnheim leisteten zwei Ersthelfer nach einem schweren Verkehrsunfall umgehend Hilfe, befreiten den nicht mehr ansprechbaren Fahrer aus dem brennenden Fahrzeug und führten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Reanimationsmaßnahmen durch. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mann; das konsequente und emotional stark belastende Handeln der Helfer wurde als vorbildlich gewürdigt.

In Alzey verhinderten drei Passanten auf der Kaiserbrücke einen möglichen Suizid, indem sie eine Frau, die bereits über das Geländer gestiegen war, ansprachen, festhielten und bis zum Eintreffen der Polizei bei ihr blieben. Auf der Nibelungenbrücke in Worms griffen vier Männer ein, als sich eine Person hinter dem Brückengeländer befand und offenbar springen wollte. Sie zogen die Person gemeinsam mit erheblichem Kraftaufwand wieder auf die sichere Seite und hielten sie fest, bis die Polizei übernehmen konnte.

„Diese Beispiele machen deutlich, dass Sicherheit nicht nur Aufgabe der Polizei ist, sondern eine gemeinsame Verantwortung“, erklärte Hammer. Zivilcourage bedeute nicht, sich kopflos in Gefahr zu bringen, sondern im Rahmen der eigenen Möglichkeiten hinzuschauen, Hilfe zu holen und zu handeln. Die Geehrten stünden stellvertretend für eine Haltung, die das Zusammenleben sicherer und menschlicher mache.

Die Polizeidirektion Worms dankt den ausgezeichneten Bürgerinnen und Bürgern ausdrücklich für ihren Mut und ihre Entschlossenheit.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 21:33