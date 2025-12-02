Worms / Metropolregion Rhein-Neckar / Aschaffenburg – Am Montagabend (01.12.2025) gelang es der Polizei Aschaffenburg, vier mutmaßliche Autodiebe festzunehmen. Die Tatverdächtigen versuchten zunächst zu fliehen. Bei der Festnahme musste ein Polizeibeamter einen Warnschuss in die Luft abgeben. Verletzt wurde niemand.

Kontrolle des gestohlenen Porsche – vier Männer flüchten zu Fuß

Gegen 22:30 Uhr fiel den Einsatzkräften ein als gestohlen gemeldeter Porsche Cayenne im Bereich Schönbornstraße / Weichertstraße auf. Als zivile Polizeibeamte das Fahrzeug stoppen wollten, sprangen die vier Insassen aus dem Auto und rannten davon.

Die Männer ignorierten die deutlich sichtbaren und hörbaren Anweisungen der Polizei, stehenzubleiben. Während der Verfolgung griff einer der Tatverdächtigen plötzlich in seine Tasche – woraufhin ein Beamter einen Warnschuss abgab.

Kurz darauf ließen sich alle vier Männer widerstandslos festnehmen.

Tatverdächtige zwischen 18 und 21 Jahren – Messer und Pfefferspray sichergestellt – Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren, die alle in Deutschland wohnen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem Messer und Pfefferspray. Ein Messer hätte der 18-Jährige nicht ohne waffenrechtliche Erlaubnis besitzen dürfen.

Sowohl die Waffen als auch der gestohlene Porsche wurden sichergestellt.

Fahrzeug stammt aus Worms – gestohlene Kennzeichen montiert

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Porsche wenige Tage zuvor in Worms gestohlen worden war. Zudem waren an dem Fahrzeug ebenfalls entwendete Kennzeichen angebracht.

(Bezug: Pressemitteilung vom 01.12.2025, Polizeidirektion Worms)

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurden die vier mutmaßlichen Autodiebe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führen nun die Kriminalpolizei Worms und die Staatsanwaltschaft Mainz.

Quelle: Polizeidirektion Worms (ots)

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 17:29