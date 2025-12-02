Wiesenbach / Rhein-Neckar-Kreis. Am Montagabend kam es in der Dürerstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17:00 und 19:15 Uhr gewaltsam Zugang, indem sie eine Balkontür im Erdgeschoss aufhebelten.

Bargeld und Schmuck gestohlen

Die Eindringlinge durchsuchten mehrere Zimmer sowie Schränke und nahmen nach aktuellem Ermittlungsstand einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck mit sich. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die beschädigte Balkontür weist deutliche Spuren des gewaltsamen Aufbruchs auf. Wie hoch der Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0621 / 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 12:27