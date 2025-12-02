Weinheim – Neuer Jugendgemeinderat tagte zum ersten Mal

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Junges Gremium steckt voller Motivation – Heidi Wang und Theodor Dietz sind Sprecher.

Weinheim. Ideen und Ziele gibt es schon mal viele: Der neue Weinheimer Jugendgemeinderat präsentierte sich am Montagabend erstmals in einer Sitzung der Öffentlichkeit, wählte seine Sprecher und besetzte andere Funktionen – und präsentierte sich voller Motivation. In derselben Sitzung lernten die Jung-Politiker auch ihre Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung kennen: Dennis Blankenburg-Konath von den Ratsdiensten, Katja Haller vom Amt für Soziale Angelegenheit und Sarah Wachter vom Stadtjugendring Weinheim. Oberbürgermeister Manuel Just begrüßte die jungen Gremiumsmitglieder persönlich und dankte ihnen für das Engagement.

Heidi Wang, 16 Jahre jung und Schülern des Privatgymnasium Weinheim, wird die erste Sprecherin des neuen Jugendgemeinderates sein. Ihre erste Vorstellung war durchaus eine politische Ansage, die sogar über die Weinheimer Kommunalpolitik hinausgeht: Sie wolle Jugendlichen in der Politik eine Stimme geben, erklärte sie, zumal man den Eindruck habe, dass in Deutschland aktuell vieles „auf dem Rücken der Jugend“ ausgetragen werde. Explizit nannte sie die aktuellen Diskussionen um eine Wehrpflicht und die Rentenreform. Der Jugendgemeinderat müsse in Weinheim deutlich präsenter werden, so verspricht man sich bei der nächsten Wahl auch eine höhere Beteiligung. Nur rund sechs Prozent der Weinheimer Jugendlichen hatten diesmal über die Bewerber abgestimmt; das soll sich unbedingt wieder ändern. Heidi Wang gehörte in den zurückliegenden Monaten bereits einem Interimsgremium an, das künftige Formen Weinheimer Jugendpolitik besprochen hat.

Heidi Wangs Stellvertreter als Sprecher ist der 14-jährige Theodor Dietz, der in seiner Antrittsrede betonte, dass er gerne im Team arbeitet und sich bemühen werde, dass der Jugendgemeinderat seine Themen und Projekte „strukturiert voranbringt“. Seine Projektideen sind zum Beispiel ein „Maker-Space“ für Jugendliche, ein Waidsee-Sportfest sowie Sportgeräte, die sich Jugendliche ausleihen können. Bei einer Ideensammlung wurden weitere Projekte und Aktionen genannt, wie ein Open-Air-Kino, Projekte mit dem Tierheim, ein offenes Bücherregal mit Jugendliteratur oder eine Vereins-Challenge.

Dem neuen Jugendgemeinderat gehören an: Collin Brendlin (17); er besucht das DBS-Gymnasium, Theodor Dietz (14) aus dem Privatgymnasium Weinheim PGW, Lisa Fischer (18), Lili Herget (15) aus dem Werner-Heisenberg-Gymnasium, Leander Huke (16), PGW, Julian Kayser (16); PGW, Katharina Maier (15), PGW, Emma Martin-Vejsada (15), PGW und Heidi Wang (16), ebenfalls PGW. Pressesprecher des Jugendgemeinderates sind Theodor Dietz, Emma Martin und Katharina Maier, als Vertretungen in den Gemeinderatssitzungen fungieren Lili Herget, Theodor Dietz und Katharina Maier.

Quelle: Stasdt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 18:40