Speyer / Ramstein – Nikolausaktion am Autohof: Wertschätzung für Fernfahrerinnen und Fernfahrer



Am Autohof Ramstein findet am 5. Dezember 2025 erneut eine besondere Aktion im Advent statt: Zwischen 17 und 21 Uhr verteilt das Pastoralteam der Pfarrei Heiliger Wendelinus Ramstein, unterstützt von der Betriebsseelsorge, liebevoll zusammengestellte Nikolaustüten an Fernfahrerinnen und Fernfahrer. Die Initiative wird vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken gefördert und ist Teil des bundesweiten Projekts „Tat.Ort.Nikolaus – Gutes tun kann jeder.“

Orte guter Taten – Engagement direkt vor Ort

Mit der Aktion setzt das Bonifatiuswerk ein Zeichen für Solidarität und Mitmenschlichkeit. Bundesweit entstehen in diesem Jahr 64 „Orte guter Taten“, an denen sich engagierte Gruppen für Werte wie Gerechtigkeit, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft einsetzen. Auch das Bistum Speyer beteiligt sich mit der Nikolausaktion in Ramstein. Nikolaustüten für Menschen, die viel unterwegs sind.

Die verteilten Tüten enthalten:

einen „echten“ Schoko-Nikolaus des Bonifatiuswerks eine Mandarine Nüsse die Nikolauslegende in mehreren Sprachen.

Die Aktion richtet sich bewusst an eine Berufsgruppe, die häufig unter anspruchsvollen Bedingungen arbeitet und im Alltag wenig Wertschätzung erfährt. Die Verteilung findet bereits zum dritten Mal statt und soll den Menschen auf der Straße im Advent eine kleine Freude machen.

Statement des Bonifatiuswerks

Monsignore Georg Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerks, betont den Gedanken der gelebten Solidarität:

Wer sich – wie der heilige Nikolaus – für andere einsetze, könne auch heute Hoffnung schenken und positive Veränderungen anstoßen. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheit seien Zeichen des Zusammenhalts besonders wichtig.

Hintergrund zur Aktion

Für jeden „Tat.Ort“ stellt das Bonifatiuswerk Schokonikoläuse sowie bei Bedarf einen Sachkostenzuschuss zur Verfügung. Die bundesweite Initiative läuft inzwischen im sechsten Jahr. In den vergangenen Jahren entstanden nahezu 400 Orte guter Taten.

Die Aktion ist zudem Teil der bekannten „Weihnachtsmannfreien Zone“, die das Bonifatiuswerk vor über 20 Jahren eingeführt hat. Ziel ist es, den heiligen Nikolaus und seine christlichen Werte stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Unterstützung erhält die Initiative unter anderem von Udo Lindenberg und Maite Kelly, die seit vielen Jahren für Menschlichkeit und gelebte Nächstenliebe wirbt.

Textquelle: Bonifatiuswerk

Bild: Der heilige Nikolaus mit Schokonikolaus. © Theresa Meier

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 09:18