Sinsheim – Woche für Demokratie und Toleranz 2026

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Plakatwettbewerb für Kinder und Jugendliche zum Thema „Solidarität“.

Die Woche für Demokratie und Toleranz Sinsheim feiert im kommenden Februar ihr zehnjähriges Bestehen. Für die Jubiläumsausgabe 2026 mit dem Schwerpunktthema Solidarität hat sich das Organisationsteam etwas Besonderes überlegt: Es wurde ein Plakatwettbewerb für junge Menschen ausgeschrieben, bei dem Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren die Möglichkeit erhalten, ein Din A2-Plakat zum Thema Solidarität zu gestalten. Zur Teilnahme wird über die Schulen, aber auch über Vereine, Kirchen und Verbände eingeladen. Dabei können folgende Fragestellungen bearbeitet werden:

• „Solidarität – was heißt das für dich? Welche Gedanken hast du dazu?“

• „Wo begegnet dir Solidarität in deinem Alltag/in unserer Gesellschaft?“

• „Wie genau sieht das aus?“

• „Wer benötigt eigentlich Solidarität?“

• „Wie kannst du Werbung machen für Solidarität?“

Die Plakate können von Kindern oder Jugendlichen einzeln oder in kleineren Gruppen gestaltet werden. Die ansprechendsten Werke werden prämiert. Außerdem können die Plakate im Rahmen einer Ausstellung im Februar 2026 im Rathaus-Foyer besichtigt werden.

Abgabeschluss ist der 15.01.2026. Abgabestellen sind die Schulsekretariate, die VHS Sinsheim und das Rathaus Sinsheim (Abgabe am Empfang). Fragen zum Plakatwettbewerb können gerne per E-Mail an jugendbeteiligung@sinsheim.de gerichtet werden.

Die Woche für Demokratie und Toleranz wird vom DGB Heidelberg/Rhein-Neckar und dem städtischen Kinder- und Jugendreferat veranstaltet. Zahlreiche weitere Institutionen und Akteure bringen sich jedes Jahr bei der Vorbereitung und Durchführung ein. Zu den festen Kooperationspartnern zählen das Fanprojekt Hoffenheim, das kommunale Kino Cinema Paradiso e.V., das Bündnis für Toleranz e.V., die Fanbetreuung der TSG Hoffenheim, der Verein Alte Synagoge Steinsfurt, die Sinsheimer Arbeitsgemeinschaft Migration, die Buchhandlung Doll, das Seniorennetzwerk und die VHS Sinsheim.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 18:49