Sinsheim – Funktionsprüfung der Sirenen im Stadtgebiet durchgeführt

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Instandsetzung der Sirenen in Weiler und Hoffenheim.
Die Stadt Sinsheim hat am Freitag, den 28. November um 15:00 Uhr alle Sirenen im Stadtgebiet (Sinsheim Kernstadt und Stadtteile) auf ihre Funktion getestet.
Aus technischen Gründen haben die Sirenen am Feuerwehrhaus Weiler und am Feuerwehrhaus Hoffenheim nicht ausgelöst. Beide Sirenen werden nun instandgesetzt. Um solche Störungen zu erkennen, sind die regelmäßigen Sirenenproben wichtig.
Die nächsten Funktionsprüfungen sind geplant für
• Freitag, 27. März 2026,
• Freitag, 31. Juli 2026 und
• Freitag, 27. November 2026
jeweils um 15:00 Uhr. Um 15:15 Uhr erfolgt jeweils die Entwarnung.
Bürger können gerne unter folgender E-Mail-Adresse eine Rückmeldung schreiben, ob an den Tagen der Prüfung eine Sirene zu hören war oder nicht: sirenentest@feuerwehr-sinsheim.de
Quelle: Stadt Sinsheim
Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 18:50