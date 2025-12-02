Sinsheim – Einbruch in Tiefgarage und Kellerabteil in Mehrfamilienhaus – Zeugenaufruf

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Montag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Steinsbergstraße und entwendete aus dem Kellergeschoss ein E-Bike und einen E-Scooter.

Ein Anwohner des Wohnanwesens stellte gegen 16:00 Uhr sein E-Bike der Marke Fischer verschlossen in der Tiefgarage ab. Als er gegen 17:30 Uhr sein Fahrrad wieder aufsuchen wollte, konnte er es nicht mehr auffinden. Zudem stellte er fest, dass der Sichtschutz für sein Kellerabteil beschädigt wurde und die dazugehörige Tür offenstand. Der darin abgestellte E-Roller wurde ebenfalls entwendet.

Wie die Täterschaft ins Innere des Mehrfamilienhauses gelang und wie hoch der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu dieser Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 18:32