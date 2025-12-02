Schönbrunn-Schwanheim / Rhein-Neckar-Kreis. In der Nacht auf Dienstag kam es in Schönbrunn, insbesondere im Ortsteil Schwanheim sowie in den umliegenden Waldgebieten, zu einem größeren Polizeieinsatz. Hintergrund waren Hinweise auf eine möglicherweise hilflose Person, nach der die Einsatzkräfte suchten.

Zunächst wurden große Bereiche am Boden abgesucht, zusätzlich kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, um das weitläufige Gelände aus der Luft zu unterstützen. Gegen 22:33 Uhr wurde der Flugbetrieb beendet, während die Suche am Boden weiter fortgeführt wurde.

Kurz nach 1 Uhr dann die Entwarnung: Eine Angehörige meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass die gesuchte Frau inzwischen bei ihr zu Hause eingetroffen sei. Die polizeilichen Maßnahmen konnten daraufhin eingestellt werden.

Weitere Hintergründe zur Vermisstensuche liegen aktuell nicht vor. Die Polizei bedankt sich für die Aufmerksamkeit der Bevölkerung während des Einsatzes.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 08:49