Rülzheim / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Mozartstraße kam es am Dienstagmittag (02.12.2025) gegen 13:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 85-jährige Fahrradfahrerin tödlich verletzt wurde. An dem Zusammenstoß war ein Lkw beteiligt.



Schwere Kollision in der Mozartstraße

Nach bisherigen Informationen befuhr die Radfahrerin den Bereich der Mozartstraße, als es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Lkw kam. Trotz unmittelbar eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes das Leben der Seniorin nicht mehr retten.

Sachverständiger unterstützt Ermittlungen

Um den genauen Unfallhergang und mögliche Ursachen zu klären, hat die Polizei einen unabhängigen Gutachter hinzugezogen. Dieser wird den Hergang detailliert rekonstruieren und die Ergebnisse den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen.

Straße zeitweise gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Arbeiten des Gutachters war die Mozartstraße zeitweise nur eingeschränkt befahrbar. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit mehreren Kräften im Einsatz.

Ermittlungen laufen weiter

Die Polizeidirektion Landau führt die weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Unfallursache liegen derzeit noch nicht vor.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots) / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 19:05