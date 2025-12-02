Rhein-Pfalz-Kreis – Vogelgrippe: Aufstallpflicht bis zum 16. Dezember verlängert



Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Aufstallpflicht zum Schutz gegen die aviäre Influenza, umgangssprachlich auch Vogelgrippe oder Geflügelpest genannt, wird mit einer Allgemeinverfügung des Rhein-Pfalz-

Kreises bis zum 16. Dezember verlängert.

Darauf weist die Veterinärbehörde des Kreises hin, die auch für die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer zuständig ist.

Grund für die Verlängerung ist die unverändert sehr dynamische Seuchenlage im

Zuständigkeitsbereich der Veterinärbehörde. Ende Oktober war zunächst bei einer toten

Kanadagans in Bobenheim-Roxheim der hochpathogene Subtyp H5N1 nachgewiesen

worden. Zwischenzeitlich wurde das Virus außerdem bei einem toten Höckerschwan in

Frankenthal und zuletzt bei einer Kanadagans in Altrip bestätigt.

Die Aufstallung von Geflügel (unter anderem Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner,

Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten, Gänse und Tauben) ist rechtlich bindend und bedeutet,

dass die Tiere ausschließlich entweder in einem geschlossenen Stall oder in einem

gesicherten Auslauf zu halten sind. Gesicherter Auslauf bedeutet, dass er mindestens nach

oben mit einer überstehenden, gegen Einträge gesicherten, dichten Abdeckung bedeckt ist,

zum Beispiel einer undurchlässigen Folie oder einem Vlies, und der Auslauf zu den Seiten

hin sicher gegen das Eindringen von Wildvögeln begrenzt ist, zum Beispiel mit einem Netz.

Weitere Informationen sowie die Allgemeinverfügung sind unter der Webseite www.rhein-

pfalz-kreis.de/vogelgrippe abrufbar.

Quelle: Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 21:47