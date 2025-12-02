Altrip / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Montag auf Dienstag (01./02.12.2025) bemerkten Polizeikräfte in der Rheingönheimer Straße einen 56-jährigen Mann, der kurz vor Mitternacht an einer Bushaltestelle neben seinem Fahrrad saß. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest.

Um zu verhindern, dass der Mann in seinem Zustand mit dem Fahrrad weiterfährt, verschloss die Polizei das Rad vor Ort und nahm den Schlüssel des Schlosses in Verwahrung.

Angesichts der frostigen Temperaturen und des weiten Heimwegs entschieden sich die Einsatzkräfte, den 56-Jährigen sicher an seine Wohnanschrift zu fahren.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen (ots)

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 12:19