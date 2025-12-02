Rentenstreit der Koalition darf nicht zum „Stolperdraht für die Demokratie“ werden

Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Rentenstreit in der Regierungskoalition erklärt der Bundesvorsitzende

der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, IG BAU-Chef Robert Feiger:

Es gilt das Wort, das geschriebene und das gesprochene – auch und vor allem

bei der Rente. Darauf, was die Regierungskoalition versprochen hat, müssen

sich die Menschen verlassen können.

Dem Koalitionsvertrag – auch durch die Kanzlerwahl – zuzustimmen und dann im

laufenden Regierungsbetrieb bei den fest verabredeten Rentenplänen einen

Bremsklotz setzen, das ist politisch weder geschickt noch verantwortungsbewusst.

Im schlimmsten Fall kann das ein „Stolperdraht für die Demokratie“ werden.

Die aus ihrer Generationenzugehörigkeit heraus argumentierenden „jungen

Abgeordneten“ der Union riskieren viel für ihre Partei – und noch mehr für

Deutschland.

Sie nehmen der Reinigungskraft und dem Bauarbeiter die Perspektive auf eine

sicher geglaubte Rente. Sie spielen mit dem wichtigsten Kapital, das die

Demokratie hat: mit dem Vertrauen. Sie untergraben die Verlässlichkeit, die die

Menschen von einer verantwortungsbewussten Politik erwarten.

Ganz konkret: Hier machen sich junge Bundestagsabgeordnete zu vermeintlichen

„Rettern eines Rentensystems“, in das sie selbst als Abgeordnete – und gerade

auch die Juristen unter ihnen später – vermutlich nie einzahlen werden. Das

macht sie per se schon unglaubwürdig mit ihrer Rentenblockade.

Fest steht: Für eine gute Rente darf es nicht bei dem schwarz-roten

Rentenkompromiss, um den es jetzt geht, bleiben. Für eine gute Rente muss es

beispielsweise auch darum gehen, wie Menschen im Alter wohnen werden: Das

Altwerden in den eigenen vier Wänden – ohne Angst vor explodierenden Mieten.

Stichworte: Endlich wieder Wohneigentum für Durchschnittsverdiener und

deutlich mehr barrierearme Sozialwohnungen durch mehr genossenschaftliches

Bauen.

Quelle: Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 22:01