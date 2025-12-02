Neustadt / Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstagmorgen (02.12.2025) kam es gegen 08:30 Uhr an der Baustelle im Bereich des Hauptbahnhofs zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein Fahrer eines Kipplasters hatte nach einem Entladevorgang offenbar die Mulde seines Fahrzeugs nicht abgesenkt.

Beim Weiterfahren in der Bahnhofsstraße prallte die schrägstehende Mulde gegen eine über der Fahrbahn montierte Baustellenbrücke. Die Brücke wurde dabei auf das Fahrzeug gedrückt und blieb darauf liegen.

Feuerwehr im Einsatz – Straße gesperrt

Für die Bergung des Lkw waren sowohl die Feuerwehr als auch ein zusätzliches Baustellenfahrzeug notwendig. Die Bahnhofsstraße musste während der Arbeiten voll gesperrt werden. Um den Kipplaster sicher zu heben und die Brücke zu entfernen, wurde der Baustellenstrom kurzzeitig abgeschaltet.

Keine Verletzten – Arbeiten erfolgreich abgeschlossen

Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Bergungsarbeiten konnten nach kurzer Zeit abgeschlossen werden.

Quelle: Polizeiinspektion Neustadt / Weinstraße (ots)

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 17:08