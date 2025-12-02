Mutterstadt – Rückblick auf das erste Weihnachtsmarkt-Wochende

Eröffnung des Mutterstadter Weihnachtsmarkts 2025

In diesem Jahr war erstmals der Mutterstadter Weihnachtsmarkt rund um den großen Weihnachtsbaum auf dem Vorplatz der Neuen Pforte, dem Herbert-Maurer-Platz und im Foyer des Rathauses.

Um 18:30 Uhr begann die Blechbläsergruppe des Blasorchesters Mutterstadt von der Bühne auf dem Platz die Eröffnung des Mutterstadter Weihnachtsmarktes musikalisch einzuleiten. Vorab gab um 17 Uhr die Evangelische Freikirche einige Lieder zum Besten.

Bürgermeister Thorsten Leva stimmte bei perfektem Weihnachtsmarktwetter mit seiner Rede die Bürgerinnen und Bürger zur stimmungsvollen Vorweihnachtszeit ein. Er begrüßte alle Aussteller, die Vereine sowie alle Besucher des Weihnachtsmarktes.

Er dankte den Mitarbeitern des Bauhofes, die eine kleine Budenstadt mit viel Sorgfalt aufgebaut hatten, damit die Betreiber die Besucher mit allerlei weihnachtlichen Angeboten erfreuen können.

Auch wies er auf das Rathausfoyer hin, in dem liebevoll gebastelte Geschenkideen von 20 Ausstellern angeboten wurden. Zudem lud Thorsten Leva ein, die interessante Modellbauausstellung des Historischen Vereins „Schiffe, Züge, Monumente“ im Obergeschoss des Historischen Rathauses zu besuchen.

Besonders freute er sich, dass wieder die Freunde aus unserer Partnergemeinde Praszka ihre polnischen Spezialitäten offerieren. Für die Gestaltung des Rahmenprogramms dankte der Bürgermeister der Blechbläsergruppe des Blasorchesters Mutterstadt, dem Chor des MGV Frohsinn sowie dem 1. Handharmonika-Club, der mit der Keyboardgruppe und der DaCapo-Gruppe.

Schlussendlich richtete er seine Worte an die Mutterstadter Bevölkerung sowie an die Gäste: „Liebe Mutterstadterinnen und Mutterstadter, liebe Gäste, ich bin sicher, dass Sie rasch etwas finden werden – ein schönes Geschenk, festlichen Weihnachtsschmuck oder köstliche Spezialitäten. Genießen Sie die besinnliche Atmosphäre, die Darbietungen im Rathausfoyer und besuchen Sie uns gern auch morgen und am nächsten Wochenende erneut! Ich wünsche Ihnen allen eine friedvolle Adventszeit, viel Freude auf unserem Weihnachtsmarkt und ein ruhiges, gesegnetes Weihnachtsfest. Hiermit erkläre ich den Weihnachtsmarkt 2025 für eröffnet.“

Viele Gäste tummelten sich in diesem Jahr am ersten Wochenende auf dem neu gestalteten Weihnachtsmarkt vor den vielen weihnachtlich dekorierten Ständen. Im Foyer konnte man noch rechtzeitig zum ersten Advent einen Adventskranz oder ein Adventsgesteck erstehen. Auch andere weihnachtliche selbstgefertigte Dekorationen waren zu erwerben. Wer noch keine Weihnachtsgeschenke hatte, wurde bestimmt auch schnell fündig und hatte die Qual der Wahl. Ein großes Angebot an Geschenkartikel aller Art stand bereit.

Zur Stärkung der Besucher gab es auf dem gesamten Platz neben zahlreichen Ständen von Mutterstadter Vereinen, Institutionen und privaten Anbietern auch wieder auswärtige Aussteller, die mit einem breiten Angebot für das leibliche Wohl sorgten.

Zur musikalischen Untermalung traten am Sonntagabend der Chor des MGV Frohsinn sowie die Klavier- und Keyboardschüler des 1. HHC Mutterstadt auf.

Zum Weihnachtsmarkt am 2. Adventswochenen­de sind alle wieder am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 21 Uhr recht herzlich eingeladen, sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen zu lassen. (Bilder: GV/zg)

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 12:52