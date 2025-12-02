Mosbach – Schnelles Urteil nach sexueller Belästigung

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Nur einen Tag nach der Festnahme eines 47jährigen Mannes wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung einer 48jährigen Frau sprach das Amtsgericht Mosbach am Samstag, den 29.11.2025 ein Urteil im beschleunigten Verfahren.

Dem Mann lag zur Last, am Vortag, also am Freitag, 28.11.2025 in der REWE-Filiale An der Bachmühle in Mosbach einer Kundin aus sexuellem Antrieb mit der flachen Hand in den Schritt gefasst zu haben. Der Mann wurde zunächst von Mitarbeitern der Filiale festgehalten und sodann von hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Mosbachs vorläufig festgenommen. Aufgrund der eindeutigen Beweislage beantragte die Staatsanwaltschaft Mosbach die

Durchführung eines beschleunigten Verfahrens. Das Amtsgericht Mosbach gab dem Antrag statt und verurteilte den vorbestraften Mann zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 18:58