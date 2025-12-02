Mosbach – Die Badische Landesbühne präsentiert das Werk „Heimsuchung″

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Multimedia-Performance „Heimsuchung″ nach dem Roman von Jenny Erpenbeck ist in der Alten Mälzerei am Dienstag, den 16.12.2025, um 19.30 Uhr zu sehen. Vor der Vorstellung findet eine
Einführung um 19:00 Uhr statt, zu der alle herzlich eingeladen sind.
In einer Fassung für die Badische Landesbühne von Daniel Schüßler & Hanna Held.
Dieses Werk ist Schwerpunktthema im Deutsch-Abitur 2026.
Ein Haus an einem märkischen See. In den Lebensläufen der Hausbewohner*innen zeigen sich die
politischen Umbrüche der letzten hundert Jahre in Deutschland. Eine Erzählung vom Haben und Verlieren,
vom Krieg und von der Wende.
Das Sommerhaus und seine Bewohner*innen erleben die Weimarer Republik, das Dritte Reich, den Krieg
und dessen Ende, die DDR, die Wende und die Zeit der Nachwende.
Jedes einzelne Schicksal erhält von Jenny Erpenbeck eine eigene Form. Jedes entfaltet seine Dramatik. Alle
zusammen bilden ein Panorama des letzten Jahrhunderts, das verstört, beglückt, verunsichert und versöhnt.
Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information Mosbach am Marktplatz sowie an allen bekannten
Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de und an der Abendkasse.
Wer die Stücke der Badischen Landesbühne noch günstiger sehen möchte, kann bei der Kulturabteilung der
Stadt Mosbach ein Abonnement buchen – und hat dann auch immer seinen festen Sitzplatz.
Quelle: Stadtverwaltung Mosbach
