Mannheim – SV Waldhof: Terrence Boyd beendet Karriere zum Saisonende

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Terrence Boyd wird seine aktive Laufbahn als Profifußballer mit dem Ende der Saison 2025/26 beenden. Der 34-jährige Mittelstürmer hat diese Entscheidung getroffen und den Verantwortlichen des SV Waldhof Mannheim 07 mitgeteilt. Dem Verein wird der gebürtige Bremer auch künftig in einer anderen Funktion erhalten bleiben.

Bereits seit der vergangenen Saison ist Terrence Boyd als Jugendtrainer im Nachwuchsbereich des SV Waldhof tätig. In den vergangenen Wochen hat er sich gemeinsam mit einigen Teamkollegen weitergebildet und erfolgreich die B-Trainerlizenz erworben. In der kommenden Saison wird Boyd weiterhin Teil eines Trainerteams im Leistungsbereich der Jugend sein. Zusätzlich wird der 34-Jährige das Stürmertraining bei der Profimannschaft übernehmen und junge Talente auf ihrem Weg in den Profifußball mit seiner Erfahrung und Expertise unterstützen.

„Ich habe für mich entschieden, dass ich zum Saisonende meine Schuhe an den Nagel hängen werde. Seit 2009 bin ich nun im Profigeschäft tätig und konnte unzählige prägende Erfahrungen sammeln, die ich nun an den Nachwuchs weitergeben möchte. Der Waldhof war für mich eine sehr gute Wahl als letzte Spielerstation. Ich bin sehr dankbar, dass mir der Verein den Übergang in die Karriere nach der Karriere ermöglicht hat“, erklärt Terrence Boyd zu seinem Entschluss.

„Terrence hatte eine großartige Karriere, hat enorm viel erreicht und dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. In den vergangenen beiden Jahren hatte er einen wichtigen Anteil am Klassenerhalt des SV Waldhof Mannheim 07, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Wir freuen uns, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, ihn auch künftig im Verein einzubinden“, sagt Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

„Ich möchte mich bei Terrence für seinen Einsatz beim Waldhof bedanken und ihm zu seiner sehr erfolgreichen Karriere gratulieren. Dass wir ihn mit seiner Erfahrung im Verein integrieren können, ist ein großer Mehrwert für uns und zeigt den zukünftigen Fokus auf die Nachwuchsförderung beim Waldhof. Jetzt freuen wir uns aber zunächst auf die verbleibenden Monate mit Terrence als Spieler des SV Waldhof“, ergänzt Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof Mannheim.

Quelle: SV Waldhof Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 18:52