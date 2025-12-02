Mannheim – Rauchentwicklung in Tiefgarage am Tattersall sorgt für Feuerwehreinsatz

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwochmorgen kam es gegen 9:30 Uhr in der Nähe des Tattersalls zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Grund war eine gemeldete Rauchentwicklung in einer Tiefgarage.

Feuerwehr schnell vor Ort – Ursache vermutlich Zigarettenkippe



Nach ersten Informationen deuteten die Einsatzkräfte darauf hin, dass der Rauch wahrscheinlich durch eine weggeworfene Zigarettenkippe ausgelöst wurde. Die Feuerwehr hatte die Lage rasch unter Kontrolle, kontrollierte die betroffenen Bereiche und leitete anschließend eine umfassende Entlüftung des Gebäudes ein.

Keine Verletzten – Verkehrsbehinderungen am Morgen

Verletzte gab es nach aktuellem Stand nicht. Während des Einsatzes kam es jedoch zu Verkehrsbehinderungen in der Schwetzingerstraße und den angrenzenden Straßen rund um den Tattersall. Der Verkehr musste zeitweise umgeleitet oder kurzzeitig angehalten werden, um den Einsatzkräften Platz zu verschaffen.



Einsatz beendet – Bereich wieder freigegeben

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. Der Bereich ist wieder befahrbar, eine Gefährdung besteht nicht mehr.

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 11:43