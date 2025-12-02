Mannheim – Penkin fällt bei den Adlern länger aus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Adler Mannheim müssen in den kommenden rund zehn bis zwölf Wochen auf Youngster Max Penkin verzichten. Der 16-Jährige zog sich vergangenen Sonntag im Rahmen eines DNL-Spiels eine Beinverletzung zu.

Damit fällt der gebürtige Mannheimer auch für einen möglichen Einsatz bei der U20-WM zwischen den Jahren aus. „Es tut uns unglaublich leid, dass Max um diese Chance gebracht wird. Aber wir sind uns sicher, dass Max gemeinsam mit unseren Physios und unseren Sportwissenschaftlern die Verletzung gut überstehen wird und freuen uns darauf, Max noch in dieser Saison wieder auf dem Eis zu sehen“, äußerst sich Adler-Trainer und Manager Dallas Eakins zum Ausfall.

Penkin durchlief bislang alle Nachwuchsstationen der Jungadler und gab am 14. September als jüngster Adler-Spieler der Geschichte in Augsburg sein DEL-Debüt. Eine Woche später ließ der Stürmer, der inzwischen 14 Einsätze für die Adler absolvierte, gegen Berlin seinen ersten Profi-Treffer folgen.

Wir wünschen Penkin eine schnelle und vollständige Genesung.

Quelle: Adler Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 18:38