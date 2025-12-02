Mannheim / Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Freitag, dem 28. November 2025, wird eine 16-jährige Jugendliche aus Hemsbach vermisst. Der letzte persönliche Kontakt mit Angehörigen bestand bereits Mitte November. Trotz umfangreicher Überprüfungen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden.

Mögliche Aufenthaltsorte

Die Polizei prüft derzeit mögliche Hinwendungsorte im Großraum Frankfurt sowie Raum Herne (Nordrhein-Westfalen).

Konkrete Anhaltspunkte für ihren aktuellen Aufenthalt liegen jedoch nicht vor.

Beschreibung der Vermissten

Die 16-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Größe: ca. 150–155 cm

Gewicht: ca. 40 kg

Statur: schlank

Haare: lang, schwarz

Schmuck: Ohrringe und Piercings

Besonderheiten: mehrere Tattoos (rechtes Schlüsselbein, linker Handrücken, Hüfte) sowie Narben an beiden Armen

Bekleidung: häufig schwarze „Hello Kitty“-Schuhe

Polizei sucht dringend Zeugen

Wer die Vermisste gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Mannheim unter 0621 / 174-5555, über den Polizeinotruf oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 17:20