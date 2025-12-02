Ludwigshafen – Städtisches Förderprogramm für private Balkonkraftwerke wird verlängert

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das städtische Förderprogramm zur Unterstützung privater

Balkonkraftanlagen wird um fünf Monate verlängert.

Bürger*innen mit Hauptwohnsitz in Ludwigshafen können noch bis 30. April 2026 oder bis die Mittel aufgebraucht sind einen

Antrag auf Förderung stellen. Unterstützt wird der Kauf privater Balkonkraftwerke mit einem pauschalen Zuschuss von 200 Euro pro Haushalt.

"Die Fördermittel sind noch nicht ausgeschöpft, wir haben noch Gelder für rund 80 Anträge. Die Installation der

Geräte ist einfach und mit dem so erzeugten Strom kann die eigene Stromrechnung reduziert und gleichzeitig ein Beitrag

zum Klimaschutz geleistet werden", so Ellen Schlomka, Leiterin der städtischen Stabsstelle Klimaschutz.

Die Beantragung erfolgt ausschließlich digital über die Website der Stadt unter www.ludwigshafen.de/standort-mit-

zukunft/klima/foerderprogramm-balkonkraftwerke. Für weitere Informationen steht die Stabsstelle Klimaschutz zur Verfügung

von Montag bis Donnerstag, 9-12 Uhr unter Telefon 0621 504-2185 oder per E-Mail unter balkonkraftwerk@ludwigshafen.de.

Es können nur Geräte gefördert werden, die nach Inkrafttreten der städtischen Förderrichtlinie vom 10. September 2024

gekauft und im Marktstammdatenregister als in Betrieb genommen angemeldet wurden. Diese Registrierung ist vom

Gesetzgeber vorgeschrieben und dient der Erfassung aller dezentralen Stromerzeugungsanlagen in Deutschland. Die

Stabsstelle Klimaschutz weist darauf hin, dass die Gelder mittels Sammelauszahlung ausgegeben werden und dies daher bis zu vier Monate dauern kann.

Unabhängig von der Förderung können Interessenten prüfen, wann sich ein Balkonkraftwerk für sie rechnet. Einen

kostenfreien Rechner stellt die Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin zur Verfügung unter https://solar.htw-

berlin.de/rechner/stecker-solar-simulator/. Die Förderung erfolgt mit Mitteln aus dem Kommunalen

Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes. Insgesamt stellt die Stadt 150.000 Euro für das

städtische Förderprogramm bereit, wodurch bis zu 750 Anlagen im Stadtgebiet Ludwigshafens gefördert werden können.

Alle Informationen zum Förderprogramm sind zu finden unter www.ludwigshafen.de.

Quelle: Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 21:43