Ludwigshafen – Polizeieinsatz wegen Randalierer am Berliner Platz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Montagnachmittag (01.12.2025) gegen 15:30 Uhr mussten Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu einem männlichen Randalierer am Berliner Platz ausrücken. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 32-Jährige soll zuvor an der dortigen Straßenbahnhaltestelle herumgeschrien sowie Passanten angepöbelt haben. Da er sich trotz eines Platzverweises nicht entferne, musste er in polizeiliches Gewahrsam genommen werden.
Quelle:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 18:34