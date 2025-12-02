Ludwigshafen – Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheinstelle können wieder Anliegen bearbeiten – Vereinbarter Termin ist Voraussetzung für Vorsprache in der Achtmorgenstraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kfz-Zulassungsstelle des Bereichs Straßenverkehr in der

Achtmorgenstraße ist nach der Netzabschaltung wieder einsatzfähig.

Das bedeutet, dass Kund*innen mit einem Termin für die entsprechend gewünschte Dienstleistung –

beispielsweise das An-, Um- oder Abmelden von Kraftfahrzeugen – diese wie gewohnt dort erledigen können.

Allerdings muss dafür vorher ein Online-Termin über die städtische Homepage www.ludwigshafen.de oder die

einheitliche Behördenrufnummer 115 vereinbart werden.

Derzeit ist nur ein Teil der sonst gewohnt verfügbaren Termine zur Vorsprache buchbar, weil die Mitarbeiter*innen der Kfz- Zulassungsstelle noch Rückstände aufarbeiten. Hierzu gehören unter anderem die zahlreichen Anliegen, die Kund*innen

während der Zeit der Netzabschaltung vor Ort in der Achtmorgenstraße vorbrachten. Die Kfz-Zulassungsstelle nimmt

mit diesen Personen Kontakt auf, sofern sie ihr Kontaktdaten hinterlassen hatten, um ihre Anliegen beispielsweise bei einem Vorsprachetermin zu bearbeiten beziehungsweise abzuschließen.

Weiterhin werden auch die über das städtische Internetportal verfügbaren i-Kfz-Dienstleistungen abgearbeitet.

Kund*innen, deren Terminvereinbarungen in die Zeit der Netzabschaltung fielen und dadurch nicht bedient werden

konnten, bittet der Bereich Straßenverkehr, einen neuen Termin zur Vorsprache zu buchen, um ihr Anliegen vorzubringen und

bearbeiten zu lassen.

Führerscheinstelle wieder einsatzbereit

Die Führerscheinstelle kann ebenfalls wieder Kundenanliegen bearbeiten. Um bei der Führerscheinstelle vorstellig zu werden, muss vorher ein Termin vereinbart werden. Um Termine zu vereinbaren, bittet die Führerscheinstelle die Kund*innen unter der E-Mail-Adresse fuehrerscheinstelle@ludwigshafen.de Kontakt mit dem Bereich Straßenverkehr aufzunehmen.

Personen, die ihre Führerscheinprüfung bereits bestanden haben, können ohne vorherigen Termin ihren Führerschein in

der Achtmorgenstraße abholen.

Quelle: Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 2. Dezember 2025, 21:40