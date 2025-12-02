Ludwigshafen – Grüner Wasserstoff für den ÖPNV: H2 MOBILITY und rnv nehmen neue Wasserstofftankstelle in Ludwigshafen am Rhein in Betrieb



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die öffentliche Wasserstofftankstelle in der Hauptstraße/Ecke Giulinistraße wurde heute offiziell eröffnet.

An der neuen Wasserstofftankstelle neben dem Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) tanken ab sofort acht klimafreundliche Brennstoffzellen-Range-Extender-Busse des Typs eCitaro G fuel cell, die die rnv im Rahmen des Förderprojekts H2Rivers beschafft hat. Der dort angebotene Wasserstoff ist grün. An der öffentlich zugänglichen Kombi-Zapfsäule, die die Druckstufen 350 und 700 bar bietet, tanken auch andere Fahrzeugtypen – darunter das Brennstoffzellen-Abfallsammelfahrzeug der Wirtschaftsbetriebe Ludwigshafen.

Die Station in Ludwigshafen ist die dritte Wasserstofftankstelle, die H2 MOBILITY und die rnv gemeinsam realisieren. Eröffnet wurden bereits letztes Jahr eine Wasserstofftankstelle in Heidelberg-Wieblingen auf dem neuem städtischen Betriebshof für alternative Antriebe sowie auf dem rnv-Betriebshof in Mannheim. Auch andere kommunale Unternehmen und umliegende Logistikfirmen profitieren von den neuen Standorten: Alle Tankstellen sind öffentlich zugänglich und können Wasserstofffahrzeuge bei einem Druckniveau von 350 und 700 bar betanken.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder: „Wasserstoff und Brennstoffzellen sind ein wichtiger Baustein für eine klimafreundliche Mobilität der Zukunft. Mit rund 20 Millionen Euro unterstützen wir die HyPerformer-Region H2Rivers, die eindrucksvoll zeigt, wie innovative Technologien im Alltag funktionieren. Solche Vorhaben setzen wichtige Impulse für eine moderne und nachhaltige Mobilität. Wir setzen dabei bewusst auf technologische Offenheit – denn wir brauchen alle klimafreundlichen Antriebe, um den Wandel im Verkehr erfolgreich voranzubringen.“

Dagmar Fehler, Geschäftsführerin und Sprecherin der NOW GmbH: „Die Eröffnung der neuen Wasserstofftankstelle in Ludwigshafen ist ein starkes Signal für den Standort Deutschland und den Klimaschutz. Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle bei der Transformation des Verkehrssektors, weil er über alle Verkehrsträger hinweg andere Antriebsformen sinnvoll und klimafreundlich ergänzen kann. Der zukünftige Bedarf wird vor allem durch Lkw und Busse bestimmt, weshalb wir leistungsfähige und größere Tankstellen benötigen. Im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr begleiten wir als NOW GmbH seit 2008 die Förderung und Marktentwicklung dieser Technologien. Mit Projekten wie H2Rivers zeigen wir, wie Wasserstoff von der Erzeugung bis zur Nutzung in Fahrzeugen erfolgreich in die Praxis gebracht wird. Die heutige Eröffnung ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Zukunft einer klimafreundlichen Mobilität.“

Yunus Keskin, Projektleiter der rnv: „Mit der neuen Wasserstofftankstelle in Ludwigshafen setzen wir einen weiteren Meilenstein für einen klimafreundlichen ÖPNV in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wasserstoff ermöglicht uns, große Reichweiten und hohe Flexibilität mit echter Nachhaltigkeit zu verbinden. Für die rnv ist das ein entscheidender Schritt, um unseren Fahrgästen umweltgerechte Mobilität zu bieten und gleichzeitig die ambitionierten Klimaziele der Region zu unterstützen. Wir zeigen: Zukunftsfähiger Nahverkehr ist emissionsfrei und Wasserstoff spielt dabei eine Schlüsselrolle. Besonders begrüßen wir den Einsatz von grünem Wasserstoff, denn er steht für eine echte, klimafreundliche Alternative. Die Investition in diese Technologie ist für uns nicht nur ein technischer Fortschritt, sondern ein klares Bekenntnis zur Verantwortung gegenüber kommenden Generationen. Mit jedem neuen Fahrzeug und jeder neuen Tankstelle auf Basis von grünem Wasserstoff reduzieren wir CO2-Emissionen spürbar und leisten einen aktiven Beitrag zur Energiewende. Unser Ziel ist es, den ÖPNV als Vorreiter für nachhaltige Mobilität zu positionieren und damit die Lebensqualität in der Region weiter zu steigern.“

Martin Jüngel Geschäftsführer und CFO von H2 MOBILITY: „Mit der rnv sind wir in Heidelberg und Mannheim letztes Jahr erfolgreich in die Wasserstoffmobilität gestartet. Gemeinsam beweisen wir, dass Wasserstoff-Tanken absolut zuverlässig funktioniert und alltagstauglich ist. Die tägliche Betankung von 40 Bussen funktionierte von Beginn an sehr zuverlässig in beiden Städten. Ich freue mich, dass wir in Ludwigshafen nun auch in den Alltag übergehen. In der Region Rhein-Neckar steigt mit jeder neuen Tankstelleneröffnung die Wasserstoff-Versorgungssicherheit und die Attraktivität von Wasserstoff in der Mobilität. In keiner anderen Metropolregion in Deutschland wird der Umstieg auf Wasserstoff so leicht gemacht wie in Rhein Neckar; keine andere Region bietet zudem eine modernere Infrastruktur, sowie eine vollständig grüne Wasserstoffversorgung. Wir werden an allen Standorten, d. h. Ludwigshafen, Frankenthal, Mannheim und Heidelberg im Laufe des nächsten Jahres ausschließlich grünen Wasserstoff anbieten“, so Jüngel weiter.

Alexander Thewalt, Bau- und Umweltdezernent, Stadt Ludwigshafen: „Nachdem bereits im letzten Jahr nördlich von Ludwigshafen, in Frankenthal, eine Wasserstofftankstelle eröffnet wurde, ist es nun auch im Süden der Stadt Ludwigshafen so weit. Die Stadt und die Verkehrsbetriebe werden jetzt Dauerkunden mit einem Müllsammelfahrzeug und Gelenkbussen.

Wir hoffen nun, gemeinsam mit der H2 MOBILITY, durch die attraktive Lage am Rhein-Hafen mit vielen Gewerbebetrieben, auf die Nutzung auch durch Fahrzeuge der hier ansässigen Betriebe.“

Pilotprojekt für Wasserstoff-Mobilität in der Rhein-Neckar-Region

Wie kann Wasserstoff lokal erzeugt, verteilt und für eine klimafreundliche Mobilität eingesetzt werden? Das zeigen die Förderprojekte H2Rivers und H2Rhein-Neckar, mit einem Projektvolumen von knapp 100 Mio. €. In der Metropolregion Rhein-Neckar ist in den vergangenen zwei Jahren ein lebendiges Wasserstoff-Ökosystem mit insgesamt vier Wasserstofftankstellen von H2 MOBILITY, 48 Brennstoffzellen-Bussen und 10 wasserstoffbasierten Abfallsammelfahrzeugen entstanden. Die Projekte H2Rhein-Neckar und H2Rivers demonstrieren die Nutzung neuer Wasserstofftechnologien und sind wegweisend für den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten. Die Umstellung des ÖPNVs auf Brennstoffzellen-Range-Extender-Busse liefert darüber hinaus wichtige Erkenntnisse für Kommunen und Busbetreiber, wissenschaftlich ausgewertet in einer Begleitforschung.

Dr. Doris Wittneben, Bereichsleiterin Zukunftsfelder und Innovationen, Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) GmbH: „Die neue Wasserstofftankstelle ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Regionalentwicklung der Metropolregion. Als Pilotregion für den Aufbau eines funktionierenden Wasserstoffökosystems zeigen wir, wie Innovation im Mobilitätssektor konkret aussehen kann – nachhaltig, zukunftsorientiert und wirtschaftlich stark. Wir freuen uns, dass wir als MRN GmbH durch die Koordination des Projekts H2 Rivers einen Beitrag zum Gelingen leisten konnten.“

H2Rivers: Wasserstoff-Demonstrationsprojekt Rhein-Neckar

H2Rivers ist Teil des HyLand-Programms des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) in der Kategorie HyPerformer. Das Projekt H2Rivers ebnet in der Metropolregion Rhein-Neckar und dem mittleren Neckarraum den Weg für den flächendeckenden Markteintritt von emissionsfreien Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technologien im Mobilitätssektor. Die Entwicklung der Metropolregion Rhein-Neckar als Wasserstoffregion wird im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP2) als eine Gewinnerregion des Programms „HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland“ mit bis zu 20 Mio. € an Investitionszuschüssen durch das BMV gefördert und von der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH koordiniert. Die Wasserstofftankstelle in Ludwigshafen am Rhein wird für ihren Teil mit 1.284.000 Euro gefördert. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert und durch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

H2 MOBILITY

H2 MOBILITY ist Vorreiter für die Entwicklung eines öffentlichen Wasserstofftankstellennetzes und Europas größter Betreiber von öffentlichen Wasserstoffstationen. Zu den Geschäftsbereichen zählen die technische Entwicklung, Finanzierung, Planung, Bau, Vermarktung sowie Betrieb der Stationen. H2 MOBILITY wurde im Jahr 2015 als Projektgesellschaft gegründet mit dem Ziel, Wasserstoff als emissionsfreien Treibstoff im Straßenverkehr voranzutreiben. Im Jahr 2022 wurde aus der Projektgesellschaft ein langfristig angelegtes, wirtschaftlich orientiertes Unternehmen mit dem Ziel durch ein leistungsstarkes Wasserstoff-Tankstellennetz zur Energiewende im Verkehr beizutragen. H2 MOBILITY hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2028 vollständig auf erneuerbaren Wasserstoff umzustellen.

Alternative Antriebe bei der rnv

Weitere Informationen zu E-Bussen, Wasserstoffbrennstoffzellen und alternativen Antrieben bei der rnv finden Sie unter www.rnv-online.de/alternative-antriebe.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

